“Mamma non c’è”, bimba rimasta sola in casa con la droga: si nascondeva sotto al letto

Nel corso di un’attività di controllo, i carabinieri hanno ritrovato una bambina di 12 anni, rimasta sola all’interno di un appartamento di Scampia, a Napoli, dove sarebbe stato rinvenuto anche un quantitativo di droga.

Scampia, bambina in casa con la droga: l’intervento

La scoperta si lega al servizio serale ad alto impatto che ha visto impegnati i carabinieri della locale stazione con il nucleo operativo della compagnia Stella e i cinofili. In via Fellini, i militari avrebbero bussato alla porta di un appartamento popolare, forse occupato abusivamente.

Avrebbero dato inizio, così, al sopralluogo, in un’abitazione apparentemente vuota, fino a quando non si sarebbero imbattuti in una bimba di 12 anni, nascosta sotto il letto. “Mamma non c’è”: avrebbe detto ai carabinieri che, intanto, sarebbero riusciti a trovare e sequestrare 4 panetti di Hashish per un per un peso complessivo di 400 grammi, 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, la somma contante di 70 euro falsi e un registro con sopra la contabilità relativa allo spaccio.

I militari avrebbero tranquillizzato la bimba, portandola in caserma e offrendole una cioccolata e una bevanda, in attesa dell’arrivo della madre. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la donna, 31enne incensurata, visti i carabinieri dalla finestra, sarebbe scappata lasciando la bimba in casa.

Si sarebbe poi presentata in caserma per riprendere la figlia. La donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, abbandono di minore, detenzione di banconote false e occupazione abusiva di immobile pubblico. La piccola è stata affidata alla mamma ma sono già stati allertati i servizi sociali e gli uffici comunali del posto.