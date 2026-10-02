Villa Rosebery apre gratis: 2 giorni tra la Villa e il Giardino Inglese sul mare di Napoli

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, Villa Rosebery, a Napoli, apre al pubblico, accogliendo i visitatori tra le meraviglie della residenza e del suo suggestivo giardino.

Villa Rosebery, il gioiello di Napoli apre gratis al pubblico

L’apertura, in entrambe le giornate, prevede la visita del Parco, che unisce la flora mediterranea allo stile del giardino inglese, passando poi per la Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza. Infine, si giunge alla Darserna per concludere il giro alla Grande Foresteria.

Villa Rosebery occupa una superficie di oltre 66 mila mq, immersa tra il verde della natura e l’azzurro del mare del Golfo partenopeo. Il percorso si sviluppa verso il mare, all’interno di una vera e propria oasi che unisce le caratteristiche della flora mediterranea alla naturalezza di un giardino inglese dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci suggestivi.

L’evento è gratuito, riservato agli iscritti FAI (è possibile iscriversi online, direttamente sul sito del FAI). Chi lo desidera può lasciare un contributo libero, anche di soli 3 euro, per sostenere le attività del Fondo. La prenotazione deve essere effettuata alla sezione dedicata del sito FAI, scegliendo il proprio turno di preferenza e indicando il numero di persone che prenderanno parte alla visita.