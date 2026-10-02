Spettacolo alla Reggia di Caserta: mongolfiera e corteo in abiti d’epoca tra le meraviglie

Mercoledì 7 ottobre 2026 torna alla Reggia di Caserta, dopo ben 237 anni, Il Volo di Lunardi, in memoria dell’impresa storica di Vincenzo Lunardi che nel 1789 si alzò in volo dal Complesso Vanvitelliano, alla presenza del re Ferdinando IV di Borbone e della regina Maria Carolina.

Il Volo di Lunardi, spettacolo in mongolfiera alla Reggia di Caserta

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L’appuntamento, in piazza Carlo di Borbone, alle ore 17:30, apre ufficialmente Campania in the Sky 4.0, il progetto che, fino alla primavera 2027, riunirà ben sei Comuni del Sannio intorno alla cultura del volo in mongolfiera, aprendo ufficialmente il 38esimo Fragneto Monforte Balloon Festival, in programma a Fragneto Monforte dall’8 all’11 ottobre.

Per l’occasione, la Reggia di Caserta ospiterà una mongolfiera storica, replica dell’aerostato che per la prima volta si è alzato in volo davanti al Re di Francia Luigi XVI. Un esemplare spettacolare che sarà in dimostrazione davanti al sito reale, dove partirà un corteo in abiti d’epoca che riporterà il pubblico all’atmosfera della corte borbonica.

“Il 1789 è una data che appartiene a tutta la Campania: è qui, alla Reggia, che il cielo del Regno di Napoli ha visto per la prima volta un uomo alzarsi in volo – dichiara Luigi Facchino, Sindaco di Fragneto Monforte – Riportare una mongolfiera in questo luogo, insieme agli amici di Annonay, significa unire la storia del volo alla storia del nostro Festival, che dal 1987 porta le mongolfiere nel cielo del Sannio. È anche un passo importante nel percorso che punta a candidare il volo in mongolfiera a patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO”.

“Siamo felici di ospitare questo evento che rievoca e dà nuova vita alla storica impresa di Vincenzo Lunardi – afferma Antonio Tarasco, direttore ad interim della Reggia di Caserta – Un appuntamento capace di rinsaldare il nostro legame con l’identità e con gli anni in cui la Reggia prendeva forma. Mettere il nostro patrimonio a disposizione di iniziative come questa sposa in pieno la nostra missione poiché valorizza le sue radici storiche attraverso il dialogo con il territorio”.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Reggia di Caserta, la Città di Caserta, Confindustria Caserta e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con il sostegno della Regione Campania.