Nuovo stadio a Torre del Greco: il Consiglio approva la variazione di bilancio da 18 milioni di euro

Giornata storica quella del 1 ottobre 2026 per il Comune di Torre del Greco e i tutti i tifosi corallini: durante la seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio pari a 18 milioni di euro per la costruzione del nuovo stadio, che farà parte del complesso della Cittadella dello sport insieme al palazzetto e alla piscina.

Un progetto ambizioso, pronto a nascere nel complesso di Viale Europa

Mentre il Palazzetto dello Sport e la piscina sorgeranno grazie alle risorse del PNRR, i 18 milioni di euro, stanziati ieri con l’approvazione della variazione di bilancio, sono risorse provenienti totalmente dai fondi comunali: circa 12 milioni di euro sono fondi precedentemente accantonati, utilizzabili grazie al rispetto dei tempi nei cantieri del PNRR e del Piano Nazionale Complementare; 5 milioni di euro, invece, erano precedenti fondi destinati ai lavori di riqualificazione dopo il tremendo terremoto del 1980.

Il nuovo stadio, di circa 6300 posti, vedrà quindi la luce, per regalare a Torre del Greco e ai suoi cittadini una struttura all’avanguardia, ambiziosa e moderna.

La soddisfazione del sindaco Luigi Mennella

Il sindaco Luigi Mennella, sui suoi canali social, non può nascondere la soddisfazione per questa svolta epocale per la nascita del nuovo impianto sportivo a viale Europa: “Con l’approvazione in consiglio comunale della variazione di bilancio da 18 milioni di euro, abbiamo dato il via all’iter che porterà alla realizzazione del nuovo impianto da oltre seimila posti nell’area di viale Europa, lì dove saranno attivi anche piscina e palazzetto, all’interno della Cittadella dello sport. Un impegno preso in campagna elettorale al quale, come a tanti altri, abbiamo saputo dare una risposta reale e concreta.”