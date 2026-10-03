Spettacolo a Pompei per la Supplica: spunta l’enorme Madonna fatta interamente di fiori

In occasione della Supplica alla Madonna di Pompei e della Festa di San Bartolo Longo, la città si veste di fiori e colori, ospitando meravigliose opere raffiguranti la Vergine con il Bambino e il Santo Patrono.

Supplica, a Pompei una spettacolare Madonna di fiori

Si è svolta ieri, in Piazza Bartolo Longo, la benedizione delle statue floreali realizzate in omaggio a San Bartolo Longo. Veri e propri capolavori realizzati, esclusivamentee attraverso fiori colorati e rose rosse, che potranno essere ammirati liberamente e gratuitamente dal pubblico per tutto il mese di ottobre. Sarebbero stati utilizzati circa 34 mila fiori freschi e artificiali per dare vita alle raffigurazioni di San Bartolo e della Madonna con il Bambino.

“Pompei si prepara a vivere i giorni della Supplica vestendosi di fiori e colori. In occasione delle celebrazioni dedicate a San Bartolo Longo, Patrono della Città, l’Amministrazione comunale promuove Pompei in Fiore per San Bartolo Longo. Dal 2 ottobre e per tutto il mese, cittadini, famiglie, condomini, commercianti, strutture ricettive e attività sono invitati a decorare balconi, finestre, vetrine e ingressi con fiori, piante e drappi” – si legge nella nota del Comune di Pompei.

“Un gesto semplice, visibile, capace di raccontare una città che accoglie, partecipa e si riconosce nella propria storia. In Piazza Bartolo Longo saranno collocate anche due monumentali installazioni floreali dedicate al Santo Patrono, come segno di omaggio e partecipazione della comunità”.

“L’iniziativa, seguita dal Vicesindaco Michele Troianiello, vuole coinvolgere direttamente strade, negozi, case e attività, trasformando Pompei in un’immagine condivisa di bellezza e accoglienza nei giorni della Supplica. Sarà inoltre promosso il Balcone e la Vetrina più belli per il Santo Patrono: le decorazioni più significative saranno valorizzate e raccontate attraverso i canali ufficiali della Città di Pompei”.

Domenica 4 ottobre, nel giorno della Supplica, alle 10:30 a presiedere la celebrazione della Santa Messa sarà il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, Monsignor Paolo Rudelli. Alle 12:00 in punto ci sarà la recita della preghiera composta da San Bartolo Longo nel 1883. La giornata conclusiva delle celebrazioni sarà quella di lunedì 5 ottobre, in occasione della Festa di San Bartolo, la prima da Santo e da Patrono