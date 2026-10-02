Morta in gravidanza insieme al suo bambino, la svolta: si indaga per omicidio colposo

La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, contro ignoti, a seguito della scomparsa di Giovanna Lo Chiatto, la 32enne morta al nono mese di gravidanza dopo essersi sentita male nella sua abitazione di Mercogliano.

Mercogliano, morta in gravidanza: si indaga per omicidio colposo

Giovanna avrebbe avvertito un malore poco prima di perdere la vita. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il compagno ma, purtroppo, all’arrivo dei sanitari per la giovane non c’era già più nulla da fare. Una giovane vita stroncata insieme a quella del suo bambino, figlio della coppia, che proprio tra pochi giorni sarebbe dovuto nascere.

L’inchiesta servirà a far luce sulle cause del decesso della 32enne, di professione infermiera. L’apertura del fascicolo servirà anche a disporre l’esame medico legale sulla salma della giovane mamma e per conferire l’incarico ad un consulente per eseguire l’accertamento tecnico.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, gli inquirenti stanno valutando tutto il percorso di assistenza medica ricevuto in gravidanza, dalle visite agli esami effettuati, fino alla condizione clinica della giovane poco prima dell’arrivo dei soccorsi. In questo modo si cercherà di stabilire se la morte della futura mamma, e del suo bambino, poteva essere evitata oppure se si è trattato di una tragica e inevitabile fatalità. Intanto sono stati ascoltati i familiari di Giovanna, in particolare il compagno e i genitori.



