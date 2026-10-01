Incinta di 9 mesi e morta a 32 anni, lo strazio del compagno: “Lotterò per te e nostro figlio”

E’ affranto dal dolore il compagno di Giovanna Lo Chiatto, la donna di 32 anni morta al nono mese di gravidanza, insieme al bambino che portava in grembo, a seguito di un malore che avrebbe accusato nel suo appartamento di Mercogliano, in provincia di Avellino.

Mercogliano, morta in gravidanza: il dolore del compagno

La giovane, che proprio tra pochi giorni avrebbe dovuto dare alla luce il suo piccolo Francesco, si sarebbe sentita improvvisamente male, per cause ancora in corso di accertamento. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato proprio il compagno, nonchè papà del piccolo, ma all’arrivo dei sanitari per la futura mamma non ci sarebbe stato più nulla da fare. La vita di Giovanna sarebbe stata stroncata insieme a quella del figlio della coppia. Un momento di gioia trasformato nella più grande delle tragedie.

“Amore mio, non doveva andare così. Ma lotterò per te e per nostro figlio, perché giustizia sia fatta. Te lo prometto. Vi amo vite mie” – è il doloroso messaggio affidato dall’uomo ai canali social de Il Mattino, a poche ore dal lancio della notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Attualmente la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, in attesa di ulteriori accertamenti che dovranno fare chiarezza sulle dinamiche del decesso della 32enne e del suo bambino.