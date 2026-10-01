Parco Ferrarelle apre al pubblico in Campania: gratis in un paradiso naturale unico al mondo

Ferrarelle torna ad accogliere i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in occasione delle Giornate FAI D’Autunno che si terranno nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2026 consentendo ai partecipanti di visitare gratis alcuni dei luoghi più belli del territorio.

Giornate FAI Autunno 2026: apre gratis il Parco Ferrarelle

Il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo – che sorge all’interno di una vasta area naturale di circa 150 ettari nel cuore dell’Alto Casertano – è patrocinato dal FAI, che ne tutela lo straordinario contesto paesaggistico e architettonico. Un paradiso tutto naturale che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Maxima, Electa e Santagata.

All’interno del Parco Sorgenti di Riardo, la Società ha fondato anche la Masseria delle Sorgenti, un’azienda agricola basata su principi di conversione biologica, impegnata nella produzione consapevole e nel rispetto della terra. I visitatori potranno immergersi nel fascino del paesaggio circostante, approfondire la storia di un’area che custodisce risorse naturali uniche, toccare con mano la fonte dove si origina una delle acque più amate di sempre.

Il Parco resterà eccezionalmente aperto al pubblico in occasione dell’evento FAI. Le visite sono gratuite, non è previsto alcun pagamento, semplicemente chi lo desidera può offrire il suo contributo libero per sostenere il FAI (anche di soli 3 euro). Per partecipare è possibile effettuare la prenotazione, ancora disponibile per la giornata del 10 ottobre, collegandosi alla sezione dedicata sul sito del FAI.

Basterà scegliere l’orario di visita che si preferisce (alle 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00), il numero di persone che prenderanno parte alla passeggiata e lasciare i propri dati anagrafici e di contatto.