Wizz Air lancia nuove destinazioni da Napoli e Salerno: biglietti da 15 e 25 euro

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, rafforza ulteriormente la propria presenza in Campania con nuove destinazioni internazionali raggiungibili non soltanto da Napoli ma anche dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

Wizz Air a Napoli e Salerno: nuove destinazioni e biglietti scontati

A Salerno, a partire dal 6 giugno 2027, arrivano tre nuovi collegamenti, verso Budapest, Tirana e Varsavia. L’annuncio rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia nella regione e arriva a poche settimane dalla conferma del quarto Airbus A321neo basato a Napoli, che entrerà a far parte della base campana da marzo 2027.

Con l’ingresso di Salerno nel proprio network, Wizz Air rafforza così un polo campano sempre più articolato tra Napoli e Salerno, ampliando le possibilità di viaggio per i passeggeri e sostenendo al tempo stesso la connettività internazionale e i flussi turistici verso una delle regioni più dinamiche del mercato italiano.

Il nuovo sviluppo è reso possibile anche dal solido rapporto costruito negli anni con GESAC, con cui Wizz Air continua a lavorare per accompagnare la crescita del sistema aeroportuale campano e rispondere alla crescente domanda di mobilità da e verso il territorio.

Le tre nuove rotte saranno operate con aeromobili Airbus A321 neo e i biglietti sono disponibili già da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. Di seguito si riportano le partenze previste, per ciascuno dei collegamenti, con i prezzi dei biglietti:

Salerno – Budapest : operata ogni mercoledì e domenica, a partire dal 6 giugno 2027, con tariffe da 24,99 euro ;

: operata ogni mercoledì e domenica, a partire dal 6 giugno 2027, con tariffe da ; Salerno – Tirana : operata ogni mercoledì, giovedì e domenica dal 6 giugno 2027, con tariffe da 14,99 euro ;

– : operata ogni mercoledì, giovedì e domenica dal 6 giugno 2027, con tariffe da ; Salerno – Varsavia: operata ogni mercoledì e domenica dal 6 giugno 2027, con tariffe da 22,99 euro.

Intanto, nelle scorse settimane, è stato annunciato l’avvio, a partire da marzo 2027, dei collegamenti da Napoli verso Palermo, Nizza, Basilea e Genova, con circa 500 mila posti aggiuntivi messi a disposizione dei passeggeri oltre al lancio del nuovo airbus.

“La Campania occupa un ruolo centrale nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e l’annuncio di oggi rappresenta una nuova importante tappa di un percorso che stiamo portando avanti con grande continuità. Solo poche settimane fa abbiamo annunciato il quarto aeromobile basato a Napoli e un ulteriore significativo aumento della nostra capacità sul territorio; oggi estendiamo la nostra presenza anche a Salerno, aggiungendo tre nuovi collegamenti internazionali verso Budapest, Tirana e Varsavia. Napoli e Salerno rappresentano per noi due componenti complementari di un unico, forte polo campano, attraverso il quale vogliamo offrire sempre più opportunità di viaggio ai passeggeri e, allo stesso tempo, sostenere l’attrattività internazionale della regione. Il rapporto costruito con GESAC ci permette di guardare con fiducia alla crescita del nostro network in Campania e di continuare a investire in uno dei mercati più importanti per Wizz Air in Italia. Let’s WIZZ, Campania – ha commentato József Váradi, CEO di Wizz Air.