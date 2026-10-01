Il Regno delle Fiabe apre a Torre del Greco: 3 giorni di magia in Villa a ingresso gratis

A partire dal 4 ottobre 2026, per tre domeniche consecutive, Villa Macrina, a Torre del Greco, si trasformerà in un parco incantato in occasione di Torre in Fiaba, la rassegna che, tra musica e teatro, proietterà bambini e genitori in uno scenario da sogno.

Torre in Fiaba è un evento promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Mennella, e dall’ufficio Cultura dell’ente. La rassegna rientra nel progetto “Le stagioni della Campania dal mare al Vesuvio”, che vede il Comune di Torre del Greco capofila, con la partecipazione anche di Ercolano e Trecase, nell’ambito dell’avviso regionale finanziato con il fondo di rotazione ex leve 183/87, rimpinguato con le risorse Fsc 2021-2027.

L’obiettivo è quello di coinvolgere i partecipanti in un percorso che spazia dalla musica al teatro, toccando tanti altri aspetti artistici, consentendo ai presenti di vivere il fascino delle favole e del racconto attraverso svariate esperienze creative e integrate. Tutte le iniziative sono gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili (25 per ognuno dei tre laboratori e circa 200 per lo spettacolo finale, previsti in ogni singola data).

Si parte il 4 ottobre con la giornata dedicata al tema “Di maschere e racconti”. Alle 10.30 sono programmati i tre laboratori a cura de La fabbrica del divertimento: “Mezza faccia-Il silent book una storia di linee e forme”, laboratorio artistico con Carmela Caldara e Saverio Francesco Galdo (consigliato dai 4 anni in su); “Il gigante sputafuoco e la dolce sirena-Viaggio di suoni, danze, miti e leggende”, concerto interattivo nato da un’idea di Paolo Del Giudice (consigliato dai 3 anni in su); “Giù la maschera! Tanto so chi sei-Letture sonore interattive”, che vede la partecipazione anche de ‘A Sunagliera (consigliato dai 3 anni in su). A seguire, dalle 11.30, sarà la volta di “Uno, roie, roie e ‘mmiezo, tre… pulicine-Un teatro di guarattelle a dimensione umana”, spettacolo de Il teatro del baule con la regia di Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli (consigliato dai tre anni in su).

Gli altri due appuntamenti sono programmati per l’11 e il 18 ottobre. Le età consigliate sono da ritenersi indicative. Come spiegano gli stessi promotori della rassegna: “Le fiabe, l’arte, la musica e il teatro non hanno età”. Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, nelle tre domeniche della rassegna sarà disponibile in forma gratuita l’area parcheggio presente presso l’istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII.