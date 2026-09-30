Giornate FAI, 2 giorni gratis nei luoghi più belli di Napoli e della Campania: le aperture
Set 30, 2026 - Veronica Ronza
Giornate Fai a Napoli e Campania - In foto parco di Villa Rosebery
Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 tornano le Giornate FAI D’Autunno, l’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, che vedrà l’apertura eccezionale di 700 luoghi speciali in 300 città, con tanti meravigliosi siti da visitare gratis anche a Napoli e in Campania.
Giornate FAI d’Autunno 2026: le visite gratis in Campania
Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico, in occasione della 15esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. Come ogni anno, l’iniziativa invita il pubblico a scoprire l’immenso patrimonio storico, artistico e ambientale, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie.
Le visite spazieranno dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea, siti insoliti e curiosi. Il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando saperi, antichi mestieri, tradizioni manifatturiere ed eccellenze produttive, insieme a beni storici, artistici e paesaggistici.
Per accedere alle visite, ove non diversamente specificato, è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto, i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa. Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente chi lo desidera può decidere di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.
Giornate Fai d’Autunno: i siti aperti a Napoli e in Campania
- Villa Ferraro, Capri, Napoli;
- Villa Rosebery, Parco e Palazzina Borbonica, Napoli;
- Polo delle Arti – Palizzi, Napoli;
- Polo delle Arti – Caselli e Chiesa di San Gennaro, Napoli;
- Villa Ferretti, Bacoli, Napoli;
- Baia di Ieranto, Massa Lubrense, Napoli;
- Villa Campolieto Segreta, Ercolano, Napoli;
- Tomba di Agrippina, Bacoli, Napoli;
- Eremo dei Camaldoli presso Santa Maria degli Angeli, Nola, Napoli;
- Museo Correale, Sorrento, Napoli;
- Odorata Ginestra, la Villa amata di Leopardi, Torre del Greco, Napoli;
- Depositi Archeologici del Rione Terra, Pozzuoli, Napoli;
- Azienda Porto di Mola, Galluccio, Caserta;
- Azienda Telaro, Galluccio, Caserta;
- Chiesa Santa Maria del Trionfo, Galluccio, Caserta;
- Collegiata di Santo Stefano, Galluccio, Caserta;
- Palazzo della Prefettura, Caserta;
- Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento, Caserta;
- Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo, Caserta;
- Palazzo Cascella, Aversa, Caserta;
- Chiesa di San Giovanniello, Aversa, Caserta;
- Santuario Santa Maria di Costantinopoli, Aversa, Caserta;
- Palazzo Abbaziale di Loreto, Mercogliano, Avellino;
- Castello della Leonessa, Montemiletto, Avellino;
- Palazzo Fierimonte, Montemiletto, Avellino;
- Museo Comunale, Montemiletto, Avellino;
- Chiesa di Sant’Anna, Montemiletto, Avellino;
- Ex Convento dei Padri Domenicani, Montemiletto, Avellino;
- Chiesa di Santa Maria Maggiore, Montemiletto, Avellino;
- Antico Frantoio di Palazzo Cusani, Solopaca, Benevento;
- L’Antica Fonderia dell’Iti Lucarelli, Benevento;
- Complesso di Sant’Agostino, Benevento;
- Palazzo Santa Maria, sede Fondazione Meeting del Mare, Camerota, Salerno;
- Chiesa di S. Trofimena, Salerno;
- Wabi, la suggestione dei Giardini Emozionali, Pontecagnano, Salerno;
- Chiesa della Sacra Famiglia, Salerno;
- Palazzo Magnoni, Rutino, Salerno;
- Rione Fornelle, Salerno;
- Santuario di Maria SS. del Carmine, Salerno;
- Sede FAI “Frammenti di tempo…”, Salerno.