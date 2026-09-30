Giornate FAI, 2 giorni gratis nei luoghi più belli di Napoli e della Campania: le aperture

Giornate Fai a Napoli e Campania - In foto parco di Villa Rosebery

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 tornano le Giornate FAI D’Autunno, l’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, che vedrà l’apertura eccezionale di 700 luoghi speciali in 300 città, con tanti meravigliosi siti da visitare gratis anche a Napoli e in Campania.

Giornate FAI d’Autunno 2026: le visite gratis in Campania

Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico, in occasione della 15esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. Come ogni anno, l’iniziativa invita il pubblico a scoprire l’immenso patrimonio storico, artistico e ambientale, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie.

Le visite spazieranno dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea, siti insoliti e curiosi. Il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando saperi, antichi mestieri, tradizioni manifatturiere ed eccellenze produttive, insieme a beni storici, artistici e paesaggistici.

Per accedere alle visite, ove non diversamente specificato, è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto, i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa. Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente chi lo desidera può decidere di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

Giornate Fai d’Autunno: i siti aperti a Napoli e in Campania