Alleanza Assicurazioni e Centro Plinio insieme per la salute cardiovascolare: il 7 ottobre check up gratuiti a Torre del Greco

Una giornata di esami per la prevenzione cardiovascolare, partecipazione gratuita su prenotazione grazie all’iniziativa di Alleanza Assicurazioni e Plinio Medical Center: a Torre del Greco una sinergia per la prevenzione.

Una giornata dedicata alla salute cardiovascolare

Prendersi cura della salute è un impegno quotidiano. La prevenzione comincia quando scegliamo di dedicarle attenzione. È da questa idea che nasce la nuova iniziativa promossa dal Plinio Medical Center e da Alleanza Assicurazioni, in programma il prossimo 7 ottobre a Torre del Greco.

Plinio Medical Center a Torre del Greco

Dopo il precedente appuntamento promosso da Alleanza Assicurazioni sul territorio, la collaborazione con una nuova struttura sanitaria porta nuovamente al centro dell’attenzione la prevenzione cardiovascolare.

Questa volta a fare rete con Alleanza è il Plinio Medical Center, realtà sanitaria di Torre del Greco, con l’obiettivo condiviso di avvicinare la prevenzione ai cittadini e sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della propria salute.

Il cuore, infatti, merita attenzione anche quando ci si sente bene. La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare il proprio stato di salute e prendersi cura del proprio benessere con maggiore consapevolezza.

Plinio Medical Center e Alleanza insieme per la prevenzione

L’iniziativa nasce dalla volontà di entrambe le realtà di essere vicine alle persone e alle famiglie, trasformando la prevenzione in un’occasione concreta per dedicare tempo alla propria salute.

L’iniziativa si terrà il 7 ottobre a partire dalle ore 16.30 presso il Plinio Medical Center di via Ignazio Sorrentino 29 gestita dal Mimina Group, uno dei maggiori network sanitari della Campania: il centro mette a disposizione le proprie competenze sanitarie, Alleanza Assicurazioni contribuisce alla promozione dell’iniziativa e alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione.

Un’occasione per fermarsi, prestare attenzione al proprio organismo e ricordare quanto sia importante non rimandare i controlli.

Giornata per la prevenzione cardiovascolare: come partecipare

I posti sono limitati e su invito: per conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa e ricevere tutte le informazioni è necessario contattare esclusivamente il numero 392 825 4895. Le richieste inviate attraverso altri canali non potranno essere gestite.

L’appuntamento si inserisce così in un percorso che porta la prevenzione sempre più vicino ai cittadini con soluzioni assicurative che supportano la necessità sempre crescente di poter accedere a strutture sanitarie convenzionate o private senza aggravi economici.

WSalute, la soluzione di Alleanza Assicurazioni che abbatte le barriere tra cittadino e salute

Una di queste è WSalute: la soluzione di Alleanza pensata per offrire una protezione sanitaria concreta e accessibile. Il servizio si distingue per una formula che punta a eliminare uno degli ostacoli principali nell’accesso alle cure: l’anticipo delle spese.

In caso di ricovero, intervento chirurgico o esami diagnostici ad alta specializzazione, infatti, l’assicurato non deve sostenere costi anticipati. Un aspetto fondamentale, soprattutto in un contesto in cui la rapidità e la qualità delle cure fanno spesso la differenza.

Accanto a questo, WSalute mette a disposizione una rete di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate, che comprende visite specialistiche e controlli diagnostici, facilitando così l’accesso continuo alla prevenzione.