Torna Mercatorre, la fiera del vintage di Torre del Greco: 2 giorni di stand a ingresso gratis

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 agli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, giunta alla sua XXVI edizione.

Mercatorre 2026: la fiera del vintage a Torre del Greco

Ancora una volta gli stand saranno allestiti presso lo storico complesso industriale affacciato sul mare che da spazio produttivo è diventato luogo di cultura, impresa e partecipazione per la città. Mercatorre è partito come mercato alternativo ed è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per espositori, collezionisti, artigiani e famiglie dell’area vesuviana e non solo.

Il cuore della manifestazione è il percorso tra stand e bancarelle, dove convivono generi e mondi diversi: oggetti d’epoca e modernariato, arredamento e complementi di design, abbigliamento e accessori vintage e retrò, vinili per appassionati e curiosi, oggettistica, artigianato locale e creazioni originali. Ogni pezzo porta con sé un passato e trova una nuova vita, in linea con lo spirito di un mercato che promuove il riuso come scelta consapevole, sostenibile e accessibile.

Nel corso della manifestazione, la galleria CoBar/Stecca ospita la mostra collettiva “La civiltà della banalità – L’arte come riflessione del presente” con opere realizzate da dieci artisti del territorio, pronti a trasformare la fiera in un’occasione di incontro con l’arte contemporanea, aperta a un pubblico ampio e non solo agli addetti ai lavori.

Torna anche lo spazio dedicato alla creatività manuale, pensato per tutte le età. Guidati dagli operatori, i partecipanti scopriranno il percorso del riciclo lavorando carta, cartone, cartoncino e materiali decorativi per realizzare in gruppo piccoli manufatti. Un’attività che unisce gioco, apprendimento ed educazione ambientale, e che fa della fiera un luogo accogliente anche per le famiglie. ( Sabato dalle 17 alle 21; domenica dalle 11 alle 13)

Ad accompagnare le due giornate ci saranno musica dal vivo e selezioni musicali e un’area street food con proposte a km 0, per valorizzare i sapori e i produttori del territorio. Il sabato sera, con apertura fino a mezzanotte, Mercatorre diventa anche un momento di incontro e svago per la città.

La fiera resterà aperta sabato dalle 17 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso è libero e gratuito.