Tra natura e prelibatezze alla Sagra della Castagna più antica d’Irpinia: il programma

Mancano ormai pochi giorni alla Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, giunta alla sua 49esima edizione, che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2026 nel borgo storico di Rivottoli (Avellino), con un programma fitto di iniziative. Un vero e proprio inno alle tradizioni gastronomiche locali che sarà arricchito da momenti di intrattenimento, escursioni, mostre e visite guidate.

Sagra della Castagna di Serino 2026: il programma

L’attesissima manifestazione dedicata al frutto autunnale per eccellenza – organizzata dalla Pro Loco di Serino con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di numerose associazioni presenti sul territorio – prenderà il via nel suggestivo borgo irpino a partire dalle ore 19:00 di venerdì 9 ottobre con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e delle associazioni locali. La cerimonia inaugurale vedrà l’apertura degli stand gastronomici, pronti a deliziare gli ospiti tra caldarroste e svariate prelibatezze, e l’accensione della Virulera gigante.

Una vera e propria passeggiata nel gusto che darà ampio spazio non solo all’enogastronomia ma anche all’artigianato, ai percorsi naturalistici, alle visite guidate, musica popolare e arte. Il 9 ottobre, alle ore 20:00, in occasione del lancio ufficiale dell’evento, a Palazzo Cirino si terrà CIENT Serino “Perconoscenza” a cura dello chef Giovanni Mariconda e dell’Associazione FIDAPA.

Sabato 10 ottobre, fin dalle 9:00 del mattino, i visitatori potranno riunirsi in piazza, nei pressi del Campanile della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, per la partenza dell’escursione naturalistico/religiosa diretta al SS. Salvatore. Sono previste anche visite guidate, su prenotazione: alle 10:00 ci sarà la possibilità di ammirare le bellezze del Convento San Francesco di Serino e alle 10:30 la Chiesa di Santa Maria della Sanità a Santa Lucia di Serino. Gli interessati potranno prenotare anche una visita presso le aziende di lavorazione delle castagne.

Sabato 10 ottobre la Sagra accoglierà il pubblico anche a pranzo, con gli stand aperti a partire dalle 12:00. Dalle 13:00 sarà nuovamente possibile accomodarsi al tavolo di CIENT Serino “Perconoscenza” su prenotazione. La festa proseguirà fino a mezzanotte tra specialità locali e spettacoli musicali.

Anche domenica 11 ottobre, gli stand gastronomici saranno pronti a deliziare i presenti dalle ore 12:00. L’intera giornata sarà arricchita da attività pensate per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate come il percorso naturalistico/geologico lungo il fiume Sabato (della durata di 5 ore con punto di incontro presso la piazza principale alle 9:00) o il tour naturalistico in e-bike che porterà i partecipanti alla scoperta dei meravigliosi castagneti di Serino (partenza ore 9:30 dall’area dell’ex scuola elementare).

Saranno inoltre replicate, sempre su prenotazione, le visite guidate al Convento di San Francesco di Serino (ore 11:30) e alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di Santa Lucia di Serino (alle 10:30). Le aziende di lavorazione e trasformazione delle castagne saranno aperte ai visitatori anche la domenica.

Per tutta la durata dell’evento, su prenotazione, sarà possibile vivere l’esperienza autentica della raccolta delle castagne mentre l’arte inonderà la chiesa di Rivottoli con l’esposizione delle opere di alcuni pittori serinesi e l’allestimento del Museo della Castagna nel campanile della parrocchia, curato dal Forum dei giovani di Serino.

La Sagra della Castagna sarà attiva anche sul fronte dello sport con la seconda edizione della Coppa delle Castagne, torneo di serie D Femminile, a cura della Irpinia School Volley, che si terrà presso la Tendostruttura Vassallo di Serino. Nella giornata di domenica è prevista anche la presenza di una delegazione dell’U.S. Avellino 1912 tesa a promuovere l’iniziativa del Passaporto Irpino che il Comune di Serino ha deciso di attivare proprio nei giorni della Sagra.

Musica, gastronomia e tanto folklore proseguiranno fino a mezzanotte per il gran finale della Sagra e dalle 13:00 alle 20:00 tornerà anche il contest CIENT presso Palazzo Cirino. L’intera giornata sarà allietata da musica dal vivo, intrattenimento e dj set, regalando un’esperienza imperdibile a grandi e piccini.

L’avvio della manifestazione sarà preceduto da due appuntamenti d’eccezione: domenica 4 ottobre, a partire dalle 11:00, si terrà L’aperitivo diffuso con la presentazione del nuovo logo/brand della Sagra presso tutti i bar serinesi mentre il 6 ottobre, alle 10:30, presso il circolo della Stampa di Avellino si terrà la conferenza di presentazione dell’evento.

Informazioni e prenotazioni

Per garantire un’esperienza piacevole e facilitare la mobilità sarà messo a disposizione dei partecipanti un servizio navetta e delle aree di parcheggio. Sarà attivo un collegamento continuo tra l’area PIP (dotata di ampie zone di sosta vicino allo svincolo), l’area mercato e la frazione Rivottoli. Anche le strutture ricettive, gli agriturismi e i ristoranti in zona, durante il periodo della kermesse, proporranno menù dedicati alla Castagna di Serino e ai prodotti dell’eccellenza dell’Irpinia.

Per le attività in programma è necessaria la prenotazione, facendo riferimento ai seguenti contatti:

● Trekking: 338 9701983

● Passeggiata in bici: 350 1865480

● Visite guidate: 379 3503070 (solo WhatsApp)

● Visite aziende: 347 7803500

● Contest CIENT Serino “Perconoscenza”: 347 8272584

● Raccolta castagne: 338 9780588.