Gli Archivi e le Biblioteche più belle d’Italia aprono gratis: i siti da ammirare in Campania

Sabato 3 ottobre prende il via la V edizione di Carte in Dimora, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che vedrà l’apertura a ingresso gratis di archivi e biblioteche private di tutta Italia, con tante meraviglie da visitare anche in Campania.

Carte in Dimora: archivi e biblioteche gratis in Campania

Il patrimonio custodito nelle biblioteche e negli archivi privati delle realtà familiari e imprenditoriali italiane torna ad aprire al pubblico con Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro. Un evento che punta a trasformare la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il domani.

Tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, il visitatore sarà catapultato in un viaggio che attraversa secoli di storia, alla scoperta di una evoluzione della comunità, delle attività economiche, del paesaggio e della vita culturale dei territori. Non una raccolta statica, ma uno straordinario capitale di conoscenze che continua ad essere studiato, reinterpretato e attivato, generando nuove letture della contemporaneità e idee per il futuro.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e da ANCI, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della memoria documentale italiana e si svolge in stretta sinergia con Domenica di Carta, la manifestazione nazionale promossa dal Ministero della Cultura che, domenica 4 ottobre, aprirà al pubblico gli Archivi di Stato e le Biblioteche pubbliche di tutta Italia.

Con l’obiettivo di estendere ulteriormente il perimetro dell’iniziativa e valorizzarne la dimensione culturale, anche quest’anno “Carte in Dimora” accoglie la partecipazione di archivi privati non solo appartenenti alle dimore storiche associate ad ADSI, ma anche custoditi da Fondazioni e Musei pubblici e privati.

La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare online, attraverso il sito ufficiale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Archivi e biblioteche aperti in Campania