La pizza più buona d’Italia si mangia in Campania, vince Franco Pepe: il podio e i premiati

La Miglior Pizzeria d’Italia 2026 è quella di Pepe in Grani di Caiazzo, in provincia di Caserta, quartiere generale del maestro Franco Pepe: a decretarlo è la quinta edizione di Pizza Maxima, l’Oscar della Pizza Made in Italy, organizzata da E20-Events Factory e RistorAgency, con il Patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi Eventi nel Comune di Roma, con il supporto di Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, Rega Pomodori, Italforni, Olio Basso, Fritti Gourmet e Goeldlin Collection.

Miglior Pizzeria d’Italia 2026: vince Franco Pepe

La grande kermesse dell’arte bianca si è svolta anche quest’anno nel monumentale Spazio Novecento all’EUR, presentata dalla giornalista e volto tv Barbara Politi, dando spazio all’assegnazione di ben 45 premi. A conquistare l’oro è stato ancora una volta il maestro pizzaiolo Franco Pepe, con il titolo di “Miglior Pizzeria d’Italia 2026” e “Miglior Pizzeria della Campania 2026”. Icona del mondo della pizza, proprio di recente l’operato di Franco Pepe è stato celebrato anche dal prestigioso New York Times.

Al secondo posto della graduatoria nazionale, nonché “Miglior Pizzeria del Lazio”, la romana SEU Pizza di Pier Daniele Seu, che si è anche aggiudicato il titolo di “Miglior Pizzaiolo dell’anno”, proprio davanti a Franco Pepe e a Luca Pezzetta (sesto classificato con la sua Clementina). Al terzo posto ancora un’eccellenza campana con Diego Vitagliano e la sua omonima pizzeria napoletana che si è aggiudicata anche il premio speciale della “Miglior carta delle Pizze”.

Quarto Francesco Martucci de I Masanielli di Caserta, seguito da una delle rivelazioni dell’anno, Francesco Capece, “Miglior Pizzaiolo Under 35” (come lo scorso anno), che con la sua Confine di Milano si è aggiudicato anche il premio di “Miglior pizzeria della Lombardia”. Da segnalare anche l’affermazione di Roberta Esposito – de La contrada di Aversa, Caserta – che ha bissato il successo dello scorso anno vincendo ancora il titolo di “Miglior pizzaiola dell’anno”, su Amalia Costantini di Mater (Fiano Romano, RM) e Teresa Iorio di A pizz è femmena (Napoli).

Delle prime dieci pizzerie classificate 5 sono campane, 3 laziali, 1 lombarda e 1 calabrese. Quest’ultima, Bob Alchimia a Spicchi (Monte Paone, CZ) di Roberto Davanzo, ha portato a casa ben tre titoli, più di tutte le altre: “Miglior pizzeria della Calabria”, “Miglior Pizza Contemporanea” e “Miglior servizio di sala”. Premiati anche Gino Sorbillo per Pop, “Miglior Format”, Sasà Martucci per la Migliore apertura dell’anno”, a Milano, e Francesco Arnesano di Lievito Pizza Pane (Roma) per la “Miglior pizza al taglio”.

“Siamo oltremodo soddisfatti di questa quinta edizione di Pizza Maxima – hanno dichiarato i due organizzatori Fabio Carnevali, editore di MangiaeBevi, e Vincenzo Pagano, direttore di ScattidiGusto – che hanno confermato ancora una volta la straordinaria forza del comparto pizza in Italia e il sensibile aumento del numero di pizzerie che offrono un prodotto di alta qualità. Non è facile seguirli e censirli tutti, nonostante possiamo contare sull’aiuto competente di circa 200 colleghi giornalisti da ogni angolo del Paese. Siamo contenti anche del successo della Pizza Conference che ha evidenziato il bisogno di un momento di dibattito e di confronto tra gli operatori, importante per la crescita del settore”.

Le migliori pizzerie d’Italia 2026

Miglior Pizzeria d’Italia: PEPE IN GRANI – Caiazzo (CE)

Miglior Pizzeria d’Abruzzo: GIANGI PIZZA E RICERCA – Arielli (CH)

Miglior Pizzeria della Basilicata: FANDANGO – Filiano (PZ)

Miglior Pizzeria della Calabria: BOB ALCHIMIA A SPICCHI – Montepaone (CZ)

Miglior Pizzeria della Campania: PEPE IN GRANI – Franco Pepe – Caiazzo (CE)

Miglior Pizzeria della Emilia-Romagna: ‘O FIORE MIO – Faenza (RA)

Miglior Pizzeria della Friuli-Venezia Giulia: AL CIVICOSEI – Trieste

Miglior Pizzeria della Lazio: SEU PIZZA – Roma

Miglior Pizzeria della Liguria: OFFICINE DEL CIBO – Sarzana (SP)

Miglior Pizzeria della Lombardia: CONFINE PIZZA & CANTINA – Milano

Miglior Pizzeria della Marche: MEZZOMETRO – Senigallia (AN)

Miglior Pizzeria della Molise: BAS & CO. – Pesche (IS)

Miglior Pizzeria della Piemonte: SESTOGUSTO – Torino

Miglior Pizzeria della Puglia: LUPPOLO & FARINA – Latiano (BR)

Miglior Pizzeria della Sardegna: FRAMENTO – Cagliari

Miglior Pizzeria della Sicilia: SACCHARUM – Altavilla Milicia (PA)

Miglior Pizzeria della Toscana: APOGEO – Pietrasanta (LU)

Miglior Pizzeria della Trentino-Alto Adige: ACQUAEFARINA – Trento

Miglior Pizzeria della Umbria: DA ANDREA PIZZA CONTEMPORANEA – Perugia

Miglior Pizzeria della Valle d’Aosta: ISAULLE – Quart (AO)

Miglior Pizzeria della Veneto: I TIGLI – San Bonifacio (VR).