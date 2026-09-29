Arriva il Virus Shamonda, casi in alcuni allevamenti della Campania: cos’è e trasmissione

Si terrà questa mattina la conferenza stampa dedicata agli aggiornamenti sul recente rilevamento del virus Shamonda in alcuni campioni della popolazione bovina e bufalina in provincia di Salerno.

Virus Shamonda in Campania: cos’è e interventi

Si tratta di un arbovirus appartenente al sierogruppo Simbu, identificato per la prima volta in Nigeria negli anni ’60. Il virus colpisce in particolar modo i bovini ma è stato riscontrato anche in ovini, caprini, alpaca e cavalli. La trasmissione avviene principalmente attraverso insetti vettori del genere Culicoides.

Attualmente non esistono prove di trasmissione diretta all’uomo e il virus non rappresenta un rischio per la salute pubblica, né per il consumo di latte e carne. Al contrario, per gli animali, può presentarsi con sintomi molto forti mettendone anche a rischio la vita.

All’incontro di questa mattina, che si terrà presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, parteciperà l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, insieme a Giuseppe Iovane, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Nel corso della conferenza saranno presentati i dati relativi ai rilevamenti effettuati e illustrate le informazioni riguardanti gli aspetti di sicurezza alimentare, al fine di fornire elementi chiari e scientificamente fondati, assicurando una corretta informazione. Al momento non vi è alcuna emergenza né allarme legato alla trasmissione del virus tra la popolazione.