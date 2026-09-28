Bagni della Regina Giovanna, volontari in campo per l’ambiente: raccolti 80 chili di rifiuti

In occasione del Sea & Rivers World Cleanup Day, Plastic Free Sorrento ha organizzato ieri la pulizia dei Bagni della Regina Giovanna, in collaborazione con Penisolaverde Spa e con il patrocinio del Comune di Sorrento, liberando la splendida insenatura della penisola sorrentina da 80 chili di plastica.

I Bagni della Regina Giovanna liberati da montagne di rifiuti

Durante la mattina di ieri numerosi volontari hanno partecipato alla pulizia dei Bagni della Regina Giovanna, un angolo di paradiso infestato da chili di rifiuti. La spettacolare piscina naturale custodisce anche le rovine di un antica villa romana, ancora visibili dal mare. Si tratta di uno dei paesaggi più iconici della Campania, ma subisce comunque gravi episodi di inquinamento e incuria. L’iniziativa di Plastic Free Sorrento ha restituito, così, alla spiaggia e al sentiero per raggiungerla il loro splendore naturale.

Gli 80 chili di rifiuti riciclabili raccolti durante la sessione di pulizia sono stati poi consegnati agli operatori di Penisolaverde per permetterne il corretto smaltimento.

Hanno partecipato all’evento anche l’Assessore all’Ambiente e alla Risorsa Mare Vincenzo Ercolano, la Consigliera Comunale Francesca Di Palma, il referente regionale Plastic Free Salvatore Palmieri il referente Plastic Free per la città di Sorrento, Luigi de Pasquale.

Il panorama mozzafiato dei Bagni della Regina Giovanna

Il Sea & Rivers World Cleanup Day

Il Sea & Rivers World Cleanup Day è una giornata che coinvolge paesi di tutto il mondo, dedicata alla pulizia di spiagge, fiumi, laghi e aree naturali dai rifiuti, soprattutto dalla plastica.

In Italia è promossa da Plastic Free e coinvolge volontari, famiglie, associazioni e cittadini in diverse località. L’obiettivo è sia quello di raccogliere concretamente i rifiuti sia sensibilizzare sull’inquinamento e sulla tutela dell’ambiente. In Campania sono stati 16 gli appuntamenti per la pulizia di luoghi naturali deturpati dall’inquinamento, che hanno coinvolto le province di Napoli, Caserta e Salerno.

Gli 80 chili di rifiuti raccolti ai Bagni della Regina Giovanna rappresentano un campanello d’allarme per la salute delle bellezze naturali campane, ma il loro recupero da parte dei volontari mette in luce una presa di coscienza sempre maggiore sul rispetto e la tutela dell’ambiente nel nostro territorio.