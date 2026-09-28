Napoli incanta il mondo, oltre 770 mila turisti in pochi giorni: tutto esaurito negli alberghi

Boom di turisti a Napoli nel fine settimana dedicato all’America’s Cup: stando a quanto reso noto dall’Assessorato al Turismo sono giunti in città circa 770 mila visitatori, incantati dalle meraviglie del Golfo e del centro storico.

America’s Cup, boom di turisti a Napoli: oltre 700 mila

In pochi giorni la città sarebbe stata invasa dai turisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno seguito con entusiasmo la competizione di livello mondiale, approfittando del soggiorno partenopeo per immergersi a pieno tra le meraviglie e le tradizioni del territorio.

“Nei giorni appena precedenti le regate preliminari (22-23-24 settembre) sono arrivati 770.000 visitatori dall’Italia e dall’estero e il dato è ancora parziale, quello definitivo lo comunicheremo a metà della settimana prossima. Secondo le stime dell’Osservatorio Turistico Urbano, di questo dato complessivo, circa mezzo milioni di turisti è arrivato a Napoli per assistere alle gare. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato.

“La percezione di questo boom era chiara sin dall’annuncio dell’America’s Cup a Napoli e abbiamo lavorato tantissimo, anche con la Città Metropolitana, per offrire ai nostri cittadini e ai turisti un’esperienza davvero unica: abbiamo allestito le pedane sulle scogliere, che ci impegneremo a riportare in estate; abbiamo offerto a cittadini e turisti la possibilità di un tour in barca, che nei giorni delle gare è diventata un view point per assistere alle gare dal mare; maxischermi sui prati. E, seguendo la volontà del Sindaco che l’evento non restasse confinato al centro città, abbiamo organizzato tanti eventi collaterali, come quello con musica, arte e spettacolo alla Casina Vanvitelliana e al Castello di Baia”.

Un evento internazionale che ha suscitato l’entusiasmo e il coinvolgimento di tutta la città. Centinaia di persone hanno assistito alle regate, non solo dal lungomare, ma anche dai punti panoramici della città: da via Orazio a Monte Echia, passando per la Terrazza di Sant’Antonio a Posillipo.