La Casina Vanvitelliana incanta: in migliaia per lo spettacolo mozzafiato, mai visto prima

Grande successo per il videomapping che ha incantato i visitatori della Casina Vanvitelliana, a Bacoli, accorsi in tanti per ammirare lo spettacolo dell’America’s Cup.

Incanta il videomapping alla Casina Vanvitelliana

Presso il parco borbonico di Bacoli si è tenuta l’anteprima dello spettacolo di luci e musica che, in occasione della prestigiosa competizione internazionale, sarà replicato questa sera, 27 settembre, a Napoli, sulla facciata di Castel dell’Ovo. Cittadini, visitatori e turisti hanno avuto l’opportunità di assistere, liberamente, ad uno spettacolo tecnologico senza precedenti.

“Sua Maestà! È stato sublime lo spettacolo di luci e musica alla Casina Vanvitelliana. C’era una marea di persone al Paeco Borbonico per ammirare l’evento pubblico dell’America’s Cup che siamo riusciti a portare nella nostra città. Bacoli ha vissuto una notte da regina” – ha commentato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Una notte da grande città europea con ben due concerti pubblici all’aperto, due spettacoli di videomapping su siti culturali del nostro paese. E migliaia di persone arrivate per ammirare un gioco emozionante di luci e musica che non dimenticheremo mai. Dal lago Fusaro al Castello Aragonese di Baia. Ci riusciamo grazie alla sinergia con Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania”.

“La Casina, così, non l’avevamo mai vista. Ne stanno parlando tutti! Abbiamo vissuto una notte che non dimenticheremo mai. La Casina Vanvitelliana si è trasformata in una tela dai mille colori, dalle mille immagini e dalle mille note musicali. Uno scenario da sogno”.

“Così l’America’s Cup ha promosso le meraviglie della nostra città. Al ritmo di musica classica e con i riflessi delle luci sul lago Fusaro a trasformare questo momento in un evento davvero unico. Una magnificenza del genere, qui, non si era mai vista. Abbiamo alzato ancora di più l’asticella. Da ogni parte del mondo stanno guardando da ieri notte queste immagini mozzafiato”.