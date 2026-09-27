America’s Cup, il Golfo di Napoli al centro del mondo: stasera lo show su Castel dell’Ovo

L’America’s Cup si sta rivelando un successo anche dal punto di vista turistico: tanti sono i visitatori accorsi a Napoli, rimasti incantati dalla meraviglia del Golfo e del centro storico partenopeo.

America’s Cup, Napoli al centro del mondo: stasera show di luci

In queste ultime ore il Golfo di Napoli è al centro del mondo per le preregate della 38esima America’s Cup Louis Vuitton. Si registrano già oltre 700 mila turisti in città, solo in questa settimana, e grande affluenza al Race Village allestito sul lungomare per l’occasione.

La Città Metropolitana di Napoli ha sostenuto l’evento con uno stanziamento di 10 milioni di euro, destinato sia all’organizzazione delle regate sia alla valorizzazione e alla promozione dell’intero territorio metropolitano. Grande attesa anche per l’evento di questa sera: il videomapping proiettato sulla facciata di Castel dell’Ovo.

Dopo l’anteprima dello spettacolo alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, lo show mozzafiato arriva sul lungomare di Napoli, alle ore 20:30, al termine della premiazione della regata preliminare della 38esima America’s Cup sul Main Stage della Rotonda Diaz. Sull’isolotto di Megaride le mura diventano un viaggio tra mito, storia e futuro firmato da Artled, società guidata da Sossio Pezzella: la rosa dei venti che si fa cronometro, la sirena simbolo della città, Venere e l’Uomo Vitruviano, fino al trofeo dell’America’s Cup, con San Gennaro e il faro ad accompagnare l’approdo. L’ingresso è libero e gratuito.