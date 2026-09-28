Partorisce la figlia nel bagno di casa sua, tragedia nel Napoletano: la neonata è morta

Tragedia a Mugnano, nel Napoletano, dove nella serata di ieri una donna di 31 anni ha partorito la sua bambina nel bagno dell’appartamento di famiglia: la neonata sarebbe morta mentre la mamma è stata trasportata, sotto shock, presso il vicino ospedale.

Mugnano, ha partorito in bagno: la neonata è morta

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la donna, di 31 anni, avrebbe dato alla luce la piccola nel bagno della sua abitazione, situata in via dei Fiori, a pochi passi dallo stadio Vallefuoco. La gioia, per la nascita della figlia, si sarebbe trasformata in un vero e proprio dramma, dal tragico epilogo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della neonata. La mamma è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano dove sarebbe giunta in gravissime condizioni. Al momento, la 31enne risulta ancora ricoverata, particolarmente provata per il dolore della perdita della su bambina.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Mugnano e Marano per avviare gli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.