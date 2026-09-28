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Soffocata e uccisa nel sonno, l’orrore in casa: la donna è morta, cosa è successo

Set 28, 2026 - Veronica Ronza

Ambulanza. Immagine di repertorio

Tragedia a Pellezzano, nel Salernitano, dove una donna è morta dopo essere stata soffocata nel sonno. Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda ma nelle indagini sarebbe coinvolto anche il figlio della vittima.

Pellezzano, morta soffocata nel sonno: le indagini

La vittima è una donna di 85 anni del posto. Il dramma si sarebbe consumato all’interno di un appartamento di via Nicotera. Stando a quanto rende noto l’Ansa, la vittima sarebbe deceduta per soffocamento, probabilmente provocato da qualcuno o qualcosa. Per la donna, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, per avviare gli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza l’accaduto. Gli investigatori, al momento, stanno valutando la posizione del figlio dell’anziana, un uomo di 53 anni.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre