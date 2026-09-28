Apre l’enorme Villaggio delle Zucche nel Napoletano, tra natura e meraviglie: è gratis

Dopo il successo dello scorso anno torna Zucca Village a Sant’Antonio Abate, il villaggio autunnale, tra zucche e animali della fattoria, allestito presso il Parco Naturale che accoglierà il pubblico, ad ingresso libero e gratis, a partire dal 4 ottobre 2026.

Villaggio delle Zucche a Sant’Antonio Abate: è gratis

Una vera e propria oasi di meraviglie e divertimento, pronta ad accogliere famiglie, e soprattutto bambini, per trascorrere il periodo più magico suggestivo dell’anno tra natura, laboratori, buon cibo e tante iniziative pensate per i più piccoli. Il Villaggio sarà aperto tutti i sabati e le domeniche a partire dal 4 ottobre e fino al priimo novembre. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, senza bisogno di effettuare alcuna prenotazione.

Ad annunciarne la riapertura è stata la sindaca Ilaria Abagnale: “Bambini, siete pronti? Sta per tornare lo Zucca Village a Sant’Antonio Abate, tutti i sabati e le domeniche dal 4 ottobre al 1° novembre, nel nostro Parco Naturale! La scorsa edizione è stata un viaggio straordinario: oltre ventimila persone hanno camminato insieme a noi tra migliaia di zucche, spettacoli, giochi e laboratori immersi nella natura, regalandoci un’atmosfera indimenticabile. Oggi siamo felici di annunciarvi che quel sogno autunnale sta per riaccendersi”

“Quest’anno apriremo i cancelli per ben cinque weekend di pura meraviglia. Dalle attività creative all’aria aperta all’intrattenimento dal vivo, dai percorsi tematici alle tante sorprese pensate per grandi e piccini, abbiamo preparato un’esperienza ancora più ricca e curata nei dettagli, dove ogni angolo racconta una storia. Preparatevi a costruire nuovi, preziosi ricordi di famiglia. L’ingresso è gratuito, vi aspettiamo”.

Anche quest’anno non mancheranno i laboratori sensoriali di mais, le sessioni di make-up di Halloween e le passeggiate tra i labirinti di fieno. Protagonista del villaggio sarà ancora una volta l’area dedicata alla decorazione della propria zucca, da raccogliere, abbellire e portare a casa come ricordo di una magica esperienza.