Successo per il Premio De Filippo a Torre del Greco, l’ideatore: “Tanti talenti vivono qui”

La nona edizione del Premio De Filippo 2026 si è rivelata un successo: la manifestazione d’eccellenza, che si è conclusa lo scorso 26 settembre a Torre del Greco, ha riunito sul palco grandi maestri e nuove leve dello spettacolo italiano, introdotti e intervistati dai presentatori Erennio De Vita e Maria Consiglia Izzo.

Successo per il Premio De Filippo 2026 a Torre del Greco

Uno dei momenti centrali e più significativi della serata è stato segnato dall’intervento accorato dell’ideatore dell’evento, Salvatore De Chiara, che nel suo discorso di apertura ha lanciato un forte messaggio culturale per il territorio: “Il Premio De Filippo è una manifestazione a Torre del Greco che celebra l’arte a trecentosessanta gradi, a partire da quella del teatro”.

“Per questo motivo intendo lanciare al Sindaco Luigi Mennella la proposta di creare un vero e proprio cartellone teatrale per i nostri cittadini: la città lo richiede a gran voce per la sua alta popolosità, per la sua illustre tradizione e perché tantissimi talenti e maestri del cinema e del teatro sono nati e vivono proprio qui a Torre del Greco”.

Il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, presente all’inizio dell’evento, ha accolto la sollecitazione manifestando la volontà dell’amministrazione comunale di lavorare a tal fine. Ampio risalto è stato dato al profondo valore sociale dell’evento organizzato dal Corpo GAV. L’organizzazione si spende quotidianamente nella tutela degli animali sul territorio, accudendo cani e colonie feline: un impegno silenzioso ed instancabile al quale si può contribuire attraverso la donazione del 5 per mille.

I premiati della serata

Nella categoria Eccellenze artistiche, il palcoscenico ha visto scorrere i grandi nomi del teatro e della televisione italiana. Le Targhe alla Carriera sono state conferite a Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e ambasciatrice del talento mediterraneo, e a Giacomo Rizzo, pilastro della recitazione e maestro della commedia. Per la stessa categoria sono stati premiati Patrizio Rispo, Marzio Honorato, storicamente legato al teatro di Eduardo De Filippo, e Antonio Parlati, Direttore del Centro Produzione TV Rai di Napoli.

In questa occasione speciale, ad Antonio Parlati, Miriam Candurro e Marzio Honorato è stata consegnata la targa celebrativa per i 30 anni di Un posto al sole. Il riconoscimento delle Eccellenze artistiche è andato inoltre a Giovanna Sannino per il suo impatto generazionale, ad Adriano Falivene per l’interpretazione del personaggio di Bammenella, e a Veronica D’Elia per la naturalezza espressiva. Completano il prestigioso quadro dei premiati per le Eccellenze Artistiche Vanessa Compagnucci, Lidia Ferrara, Antonella Stefanucci, Anna Rita Vitolo, Imma Villa, Arduino Speranza e Francesco Paolantoni.

Per la categoria dei Premi speciali, sono state insignite Ermelinda Maturo ed Angela Bellia per il successo dell’innovativo format cineturistico Travel On Set. Una ,enzione speciale è stata conferita alla scrittrice e conduttrice Claudia Conte. Nella categoria Giovani talenti, i riconoscimenti sono andati alle emergenti Marika Costabile, Antonella Fulco, Marianna Liguori e Martina Galletta.

Un momento di grande entusiasmo ha visto la premiazione corale del cast della fortunata serie tv Rai Il Paradiso delle Signore, che ha riunito sul palco gli attori Silvia Bruno, Mirko Lorusso, Ilaria Maren, Giulia Sangiorgi, Chiara Trombini, Vito Amato, Gloria Radulescu e Danilo D’Agostino (interprete di Matteo Portelli). Al cast de Il Paradiso delle Signore è stata inoltre consegnata la targa celebrativa per i 10 anni e oltre della serie.

Infine, per la categoria Giovani eccellenze, sono stati premiati Tiziana De Giacomo, Floriana De Martino, Rossella Di Lucca, Grace Kicaj, Dino Porzio, Raffaele Parisi, Roberta Procida e Renato De Simone. I premi e i prestigiosi riconoscimenti consegnati nel corso dell’evento sono stati realizzati grazie alla creatività di Assocoral, Aucella e APA, insieme alla maestria dei maestri Marco Bottiglieri e Carla Peluso, che con la loro opera hanno dato forma a creazioni uniche, simbolo autentico della grande tradizione artistica e manifatturiera del territorio.

A conclusione della serata, l’organizzazione ha annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento in agenda: il 4 dicembre 2026 si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione della Sezione Poesia del Premio De Filippo, un evento dedicato ai versi e alla sensibilità poetica degli autori in concorso che andrà a completare il ricco programma culturale di questa edizione.

Il Comitato d’Onore, che hanno garantito il proprio autorevole sostegno alla manifestazione, è composto da: il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il Presidente Onorario Ernesto Mahieux, Miriam Candurro, Massimo Abbate, Maria Bolignano, Susy Del Giudice, Antonella Morea, Pia Lanciotti, Gina Perna, la Presidente del Corpo GAV Raffaella Belfiore, il Presidente ATOM Francesco Di Rosa, Laura Tibaldi De Filippo, Anna Caterina Carloni, Maria Rosa Borsetti, Luigi Leone, Teresa Civitella, Francesca Mari, Antonella Losapio, Leonarda Di Meo, Giovanni D’Amiano, Sara Picaro, Francesca Mari, Giuseppe Picciano, Adele Affinito, Romeo Simonetti e Maria Aurilia (presidente della giuria della sezione “poesia” del Premio).