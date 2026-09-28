Strangola e uccide la mamma nel sonno: l’orrore in casa in Campania per dissidi familiari

Sarebbe indagato per omicidio aggravato l’uomo di 53 anni accusato di aver ucciso la mamma, una donna di 85 anni che sarebbe stata strangolata e uccisa all’interno del suo appartamento di Pellezzano, in provincia di Salerno.

Omicidio a Pellezzano: un uomo ha ucciso la mamma

I carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei riguardi del 53enne, nonché figlio della vittima, indagato per omicidio aggravato, a seguito della tragedia che si è verificata nell’abitazione di famiglia.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, nella nottata trascorsa, per pregressi dissidi familiari, l’indagato avrebbe strangolato la madre 85enne mentre riposava all’interno dell’appartamento in cui i due convivevano, per poi allontanarsi dal luogo dell’evento.

Successivamente, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente il numero di emergenza 112, riferendo di aver ucciso la madre, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai carabinieri mentre, a piedi, vagava per le vie cittadine. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.