I 300 anni del Teatro San Carlo: inizia oggi il cammino verso il 2037

Oggi lunedì 28 settembre, alle ore 18:30, il Teatro di San Carlo apre le porte al pubblico per “Verso i 300 anni”, il nuovo format ideato per accompagnare il teatro nel percorso verso il tricentenario del 2037. L’appuntamento si svolgerà nella storica platea del teatro, scelta in sostituzione del Salone degli Specchi, già esaurito in breve tempo.

Una conferenza-spettacolo aperta al pubblico per i 300 anni del San Carlo

Al centro dell’incontro ci sarà il sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi, che dialogherà con il pubblico insieme al direttore del Corpo di Ballo Renato Zanella, al maestro del Coro Fabrizio Cassi e al segretario artistico Paolo V. Montanari.

Una formula dinamica e corale, pensata per presentare le scelte, i temi e le visioni alla base della stagione 2026/27 attraverso interventi dal vivo, contributi video e la partecipazione di alcuni degli artisti protagonisti del nuovo cartellone.

Saranno presenti, tra gli altri, il soprano Mariangela Sicilia, Désirée Giove e César Cortés, accompagnati al pianoforte da Roberto Moreschi, oltre all’étoile Luisa Ieluzzi.

Uno sguardo verso il 2037

“Verso i 300 anni” non sarà soltanto una presentazione della stagione in corso, ma il primo appuntamento di un progetto culturale destinato a svilupparsi negli anni che condurranno il San Carlo al 2037, anno del suo tricentenario. Il percorso metterà al centro le opere nate per il teatro, la riscoperta della grande tradizione musicale napoletana, il confronto con gli artisti del nostro tempo e la vocazione internazionale del teatro.

L’iniziativa è pensata come un appuntamento annuale. Ogni stagione, infatti, fino al 2037, offrirà un nuovo momento di confronto e dialogo tra il Teatro San Carlo, la città di Napoli e il suo pubblico. Un’occasione per celebrare la ricchissima tradizione teatrale napoletana, attraverso la storia di un teatro storico. Il rapporto fra teatro è Napoli ha radici profondissime. La città detiene, infatti, il record di città con il numero più alto di teatri: ben 33, con il San Carlo come Teatro d’opera lirica in attività più antico al mondo.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni sono disponibili su Eventcube.