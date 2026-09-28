Un’altra grande soddisfazione per il Circolo Nautico di Torre del Greco. Nel weekend del 19-20 settembre la Farr ‘e Night, barca del Club Nautico di Torre del Greco, ha trionfato alla regata “Golfo X 2 e X tutti” organizzata dalla Lega Navale di Castellammare di Stabia che quest’anno ha incluso il prestigioso Trofeo “Mario De Rosa”, figura simbolo della Lega Navale stabiese.

Verso l’isola Azzurra

Le 15 vele della “Golfo X 2 e X tutti” sono partite la mattina di sabato 19 settembre dal porto di Castellammare di Stabia, a poca distanza dalla sede della Lega Navale di Castellammare di Stabia, costeggiando la penisola sorrentina per poi arrivare a circumnavigare l’Isola di Capri e fare ritorno a Stabia.

I Vincitori: Torre del Greco in testa

La barca vincitrice capitanata da Marco Calcagni, ha terminato la regata di 40 miglia in 11 ore, 23 minuti e 29 secondi, tagliando il traguardo alle ore 23:00, mentre l’ultimo arrivo è giunto alle prime ore dell’alba di domenica 20 settembre.

I velisti torresi hanno portato avanti un’eccellente performance, superando la barca Estiqaatsi guidata da Alessandro Acunzo e la Grande Evento capitanata da Emilio Somma. Diversi gli equipaggi che sono stati costretti a fare ritorno a causa del forte vento. Tra gli altri vincitori: Malvasia del Circolo Nautico Arcobaleno, primo equipaggio X2 che ha gareggiato con soli due membri – Estiqaatsi del CNT Torre Annunziata che si è posizionato in Prima Posizione per ORC Minialtura e Secondo nella classifica Overall.

Grande plauso per Domenico Abbate che ha gareggiato in solitario, arrivando al traguardo alla mezzanotte.

Le Parole del Presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco

Il Presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco Gianluigi Ascione, ha così commentato l’impresa:

“Siamo contenti per il successo di Farr ‘e night che ancora una volta contribuisce a dare lustro a tutto il nostro movimento. Un movimento che, come hanno dimostrato i recenti riscontri registrati nel corso dell’open day aperto alle giovani e giovanissime leve, non smette mai di attirare futuri velisti. Ragazzi che, siamo certi, sapranno divertirsi e in futuro, perché no, anche regalare nuova soddisfazione al nostro sodalizio”.