Soffoca e uccide la mamma nel sonno: il figlio aveva già organizzato il suo funerale

Si chiamava Maria Barone la donna di 85 anni morta soffocata nel sonno all’interno della sua abitazione di Pellezzano, in provincia di Salerno. A rispondere di omicidio aggravato dovrà essere il figlio 53enne della donna.

Morta soffocata a Pellezzano: il figlio aveva organizzato il funerale

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, sfociata al culmine di un susseguirsi di tensioni e sofferenze. Un vero e proprio dramma che ha investito un’intera famiglia composta dalla madre anziana, dal figlio 53enne e dal fratello disabile. L’indagato avrebbe dichiarato di aver commesso l’omicidio in quanto non riusciva a sostenere più quella situazione, dovendo assistere contemporaneamente l’anziana madre – con la quale avrebbe avuto frequenti dissidi – e il fratello.

Secondo una prima ricostruzione, il 53enne avrebbe strangolato la madre nella notte, mentre dormiva, provvedendo poi ad allertare personalmente le forze dell’ordine. Sarebbe poi sceso in strada, scappando via, ma all’arrivo degli agenti avrebbe confessato di essere l’autore dell’omicidio, raccontando tutta la sua verità.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, l’uomo, prima dell’assassinio, avrebbe già organizzato il funerale dell’anziana madre, pensando anche alla sistemazione del fratello, che sarebbe finito in una casa di comunità, pagata con i soldi messi da parte dall’indagato stesso.

“La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre, in circostanze così drammatiche, rappresenta una ferita profonda non soltanto per la famiglia coinvolta, ma per l’intera comunità di Pellezzano. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono stati colpiti da questo terribile lutto” – si legge nella nota del sindaco Francesco Morra.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo immediatamente attivato i Servizi Sociali del Comune, affinché possano essere garantiti il necessario supporto e la dovuta assistenza alle persone coinvolte in questo momento così difficile. Di fronte a un dolore tanto grande, rivolgo a tutti un invito al silenzio, al rispetto e alla responsabilità, anche nella diffusione di notizie e informazioni, nel rispetto delle persone coinvolte e degli accertamenti in corso. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, che si stringe nel dolore e nella vicinanza umana”.