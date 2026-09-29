Tre giorni di visite gratis nei luoghi più belli e insoliti di Napoli: tra natura, musei e lusso

Dal 2 al 4 ottobre 2026 a Napoli torna Open House, l’iniziativa che prevede tre giornate di visite guidate gratis in siti straordinari, spesso sconosciuti o poco accessibili, e luoghi di grande valore architettonico della città.

Per tre giorni si susseguiranno oltre 150 appuntamenti tra palazzi storici, cantieri del futuro, case private e abitazioni lussuose, percorsi urbani ed eventi, raccontati da più di 600 volontari. Quest’anno saranno circa 70 le aperture inedite che consentiranno a cittadini e visitatori di esplorare le infinite anime di Napoli.

Novità dell’edizione 2026 è Sconfinamenti, un vero e proprio festival nel festival che condurrà i partecipanti alla scoperta della Città Metropolitana, partendo dai Campi Flegrei tra natura, archeologia e architettura. Per i più piccoli il cuore del divertimento sarà il Villaggio OHN Kids presso La Santissima Community Hub che arricchirà il programma coinvolgendo la sua comunità di artisti e artigiani e le attività creative di La Santissima Domenica.

Un grande spazio per famiglie e bambini tra laboratori creativi e la sorprendente mostra Napoli in Mattoncini, con i monumenti più rappresentativi della città riprodotti fedelmente con migliaia di pezzi Lego©. Protagonista anche Coldiretti Napoli con percorsi ludici di educazione alimentare e i prodotti a km0 di Campagna Amica per gli adulti.

L’elenco dei siti visitabili è consultabile sul sito ufficiale di Open House. Tra le meraviglie da non perdere si segnalano: Accadia Relais, ANM Filobus storico Alfa 1000, Arciconfraternita dei Bianchi allo Spirito Santo, Atelier Ambra Caminito – Palazzo Mannajuolo, Banca d’Italia, Biblioteca Universitaria di Napoli, Bosco della Salandra, Chiesa e Chiostro San Giovanni a Carbonara, Colombario del Fusaro, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Decumani Hotel De Charme, Faro di Capo Miseno, Grotte dell’Acqua, Hotel Royal Continental e tanti altri luoghi.