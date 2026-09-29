Domenica la Supplica alla Madonna di Pompei: il programma e come seguire la preghiera

Torna domenica 4 ottobre 2026 la Supplica alla Madonna di Pompei, il rito solenne che sarà preceduto dalla tradizionale discesa del Quadro.

Supplica alla Madonna di Pompei ottobre 2026: il programma

Domenica 4 ottobre alle 10:30 a presiedere la celebrazione della Santa Messa sarà il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, Monsignor Paolo Rudelli. Alle 12:00 in punto ci sarà la recita della preghiera composta da San Bartolo Longo nel 1883.

Il giorno della Supplica sarà preceduto da numerosi riti e celebrazioni volti a preparare i fedeli al grande evento. Venerdì 2 ottobre, nel giorno dell’antivigilia della Supplica, alle 18:00 si svolgerà la tradizionale Discesa del Quadro mentre alle 19:00 sarà celebrata la Santa Messa che si concluderà con il rito della Chiusura del Quadro. A presiedere sarà Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei.

Infine, alle 20:30, nel Teatro Di Costanzo – Mattiello sarà proiettato il video realizzato da Tv2000 dal titolo “Nelle tue mani. Bartolo Longo, il Santo del Rosario”. Sabato 3, alle 20:00, inizierà la veglia mariana che culminerà la celebrazione eucaristica di mezzanotte, presieduta dall’Arcivescovo.

Alla Supplica parteciperanno anche gli ex alunni delle Opere di Carità e delle Scuole Pontificie del Santuario che terranno il loro Raduno Nazionale in onore di San Bartolo Longo nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Ancora una volta, l’intero rito sarà trasmesso in diretta su Tv2000 e Canale 21.

La giornata conclusiva delle celebrazioni sarà quella di lunedì 5 ottobre, in occasione della Festa di San Bartolo, la prima da Santo e da Patrono. Come da tradizione, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Pompei parteciperanno alla Santa Messa, rispettivamente alle 10:00 e alle 11:30.

Alle 11, ci sarà l’omaggio floreale al Monumento di Bartolo Longo, nella omonima Piazza, animato dal Complesso Bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei”. La giornata si concluderà con la santa Messa delle 18, che vedrà la partecipazione delle 8 comunità parrocchiali della città mariana.