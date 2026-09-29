San Carlo, il teatro più bello del mondo compie 300 anni: nuovo programma con Napoli protagonista

Teatro San Carlo di Napoli si prepara a celebrare una data molto importante. Nel 2037, infatti, il prestigioso teatro compirà 300 anni. Per un evento di così grandeì portata saranno organizzati eventi annuali già da adesso, percorrendo insieme al pubblico il percorso verso il tricentenario.

La storia del Teatro più bello al mondo

La fondazione del Teatro San Carlo risale al 1737. Risale, quindi, a 41 anni prima del Teatro alla Scala di Milano e 51 prima della Fenice di Venezia. Rappresenta da allora uno degli edifici più maestosi di tutta l’Europa. Lo scrittore francese Stendhal affermò che non vi fosse niente in Europa che potesse dare almeno la più pallida idea di questo teatro. Oltre a Teatro di Opera lirica più antico ancora in attività, detiene ancora oggi il record di teatro più bello al mondo, superando il Bolscioi di Mosca e l’Opera Garnier di Parigi.

Un programma dei 300 anni che sancisce il legame con Napoli

Lunedì 28 settembre è stato presentato il programma della prossima stagione, pensato per mettere in risalto anche la tradizione lirica napoletana, in un confronto costante fra Teatro e città, in vista dei 300 anni. Fra le proposte di quest’anno, infatti, spicca Nina ossia la pazza per amore e 8 mesi in due ore. Le opere saranno portate sul palcoscenico, per la prima volta, nella versione originale, con dialoghi parlati in lingua napoletana. Quello di rappresentare le due opere includendo gli spezzoni in napoletano è stato definito dalla sovraintendenza del teatro come “il più grande atto di civiltà” che si possa dare alla scuola lirica napoletana.

«L’idea dell’intera stagione nasce verso i 300 anni », ha dichiarato il sovraintendete e direttore artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi, «Questo teatro si è mantenuto straordinariamente benissimo nonostante tutti questi anni. Abbiamo pensato, quindi, di portare sul palco tutti quei passaggi che testimoniano la sua storia, fra cui spettacoli composti apposta per essere rappresentati qui»

Il segretario artistico Paolo Vittorio Montanari, il direttore artistico Fulvio Adamo Macciardi e il direttore del coro Fabrizio Cassi alla presentazione della nuova stagione

Simbolo storico della città di Napoli, il Teatro San Carlo si prepara a celebrare i suoi 300 anni in dialogo con la sua città, portando il nome di Napoli in tutto il mondo. È, infatti, prevista per luglio 2027 anche una tournée in Giappone, con una nuova lettura dell’Aida di Giuseppe Verdi.

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale del Teatro.