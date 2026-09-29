Plinio Medical Center, apre il reparto di odontoiatria: “Denti fissi in poche ore”

Il timore del dentista è uno dei più diffusi ma a Torre del Greco, al Plinio Medical Center, esiste una soluzione che riduce i tempi e annulla il dolore.

Implantologia in un solo giorno: denti fissi in poche ore

Oggi la tecnologia sta cambiando radicalmente l’esperienza del paziente, rendendo gli interventi più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero decisamente più rapidi. È questa la filosofia che accompagna l’apertura del nuovo reparto di odontoiatria del Plinio Medical Center di Torre del Greco, affidato al dottor Tommaso Bocchetti, medico chirurgo specializzato in chirurgia orale e implantologia a carico immediato.

Di cosa si tratta? Per chi soffre di parodontite avanzata o ha già perso uno o più denti, una delle innovazioni più importanti è rappresentata dall’implantologia a carico immediato. Una tecnica che consente, in casi accuratamente selezionati, di inserire gli impianti e applicare già nella stessa giornata una protesi fissa provvisoria.

“Nella stessa giornata il paziente riceve gli impianti e, senza dover tornare altri giorni, anche i denti fissi”, spiega il dottor Bocchetti.

Il risultato è possibile grazie all’utilizzo di una moderna TAC Cone Beam (CBCT), un sistema digitale che integra immagini tridimensionali e software di pianificazione chirurgica.

“Prima ancora di entrare in sala operatoria, il professionista può studiare nel dettaglio la conformazione dell’osso, la posizione dei nervi e dei seni mascellari, individuando il punto esatto in cui inserire ogni impianto. Attraverso questa pianificazione viene realizzata una guida chirurgica personalizzata che consente un intervento estremamente preciso”, spiega il dottor Bocchetti.

L’approccio digitale riduce il margine di improvvisazione, permette di rispettare maggiormente i tessuti e, quando le condizioni cliniche lo consentono, di restituire al paziente il sorriso nel giro di poche ore. Dopo alcuni mesi, una volta completata l’osteointegrazione, i denti provvisori vengono sostituiti con quelli definitivi.

A Torre del Greco il dentista “non fa male”

Uno degli aspetti che più colpisce della metodica adottata dal Plinio Medical Center riguarda il decorso post-operatorio.

Grazie alla pianificazione tridimensionale, infatti, l’intervento risulta molto più conservativo rispetto alle tecniche tradizionali. Il chirurgo conosce in anticipo ogni fase dell’operazione, gli strumenti da utilizzare e il percorso chirurgico più indicato.

“La Cone Beam ci permette di pianificare l’intervento in modo quanto più conservativo possibile. Il paziente avrà un post operatorio meno doloroso, con meno gonfiore e meno fastidio.”

In molti casi questo significa incisioni più contenute, minore trauma dei tessuti molli e dell’osso e, di conseguenza, una riduzione del gonfiore e del dolore dopo l’intervento.

Un approccio che contribuisce anche a sfatare uno dei luoghi comuni più radicati: quello secondo cui andare dal dentista debba necessariamente essere un’esperienza dolorosa.

Non solo salute: l’odontoiatria guarda anche all’estetica

Il nuovo reparto del Plinio Medical Center dedica grande attenzione anche all’odontoiatria estetica.

Tra i trattamenti più richiesti figurano le faccette dentali no-prep, sottilissime lamine in ceramica che, nei casi idonei, possono essere applicate senza limare o modificare in maniera significativa il dente naturale.

“Si tratta di una soluzione ideale per correggere discromie, piccoli disallineamenti, spazi tra i denti o imperfezioni del sorriso mantenendo un approccio estremamente conservativo”, spiega il professionista.

Accanto alle faccette, il centro offre anche tutte le principali prestazioni di odontoiatria generale, con percorsi personalizzati costruiti sulle esigenze di ogni paziente.

Uno sguardo alla medicina estetica

La formazione del dottor Tommaso Bocchetti non si limita all’odontoiatria. Essendo medico chirurgo con un master dedicato alla medicina estetica, il professionista porterà progressivamente all’interno del Plinio Medical Center anche trattamenti rivolti all’estetica del viso e del corpo, come filler, botulino, biorivitalizzazione e altre procedure non chirurgiche.

Plinio Medical Center, il front office

L’obiettivo è offrire ai pazienti un percorso completo, dove salute orale, armonia del sorriso ed estetica del volto possano convivere all’interno di un’unica struttura, con tecnologie di ultima generazione e un approccio sempre più orientato al comfort del paziente e alla sicurezza: Plinio Medical Center è parte del Gruppo Mimina, un network di strutture sanitarie che si estende dall’alto casertano al vesuviano.

Al centro della “vision” di Mimina Group c’è proprio la logica di rete che consente di unificare processi diagnostici e terapeutici sotto un’unica realtà al servizio del paziente, con la massima professionalità ed assistenza. In un contesto territoriale alle prese con strutturali ed oggettive carenze della sanità pubblica, il supporto di Plinio Medical Center diventa un’indispensabile presenza per aiutare i cittadini alle prese con disturbi di salute ma anche chi vorrebbe migliorare il proprio aspetto e guadagnare benessere e fiducia in sé.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center ha due sedi:



– Torre del Greco, Via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro) // Tel. 081 1952 1575. Qui ha sede anche il nuovo reparto di odontoiatria.



– Ercolano, Via Fevolella 12 // Tel. 081 1952 1495

CUP (Centro Unico Prenotazioni): Tel. 081 1952 1575

Facebook: Plinio Medical Center