Meraviglia a Napoli, arriva Photo Festival: oltre 10 giorni di mostre, concorsi e talk gratis

Dal 2 all’11 ottobre 2026 torna il Napoli Photo Festival, il festival dedicato alla fotografia che darà il via a mostre, workshop, laboratori e attività sparsi nella città di Napoli e a Bagnoli, presso il Parco San Laise ( ex base Nato)

Napoli Photo Festival: il concorso fotografico

Il Napoli Photo Festival torna per la sua terza edizione con tema centrale la fotografia di strada e di città. Il primo fine settimana sarà dedicato a letture portfolio, dove sarà possibile presentare il proprio portfolio con premiazione finale nel circuito Portfolio Italia. Tra i professionisti Fulvio Merlal direttore di Portfolio Italia, il più importante circuito nazionale di letture fotografiche organizzato dalla FIAF (Federazione Italiana Associazione Fotografiche), Massimo Agus, direttore della rivista fotografica Fotoit, Susanna Bertoni vicepresidente della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, e i fotografi Francesca Sciarra, Franco Sortini e Gianfranco Irlanda.

La partecipazione è gratuita per i soci FIAF e aperta a chiunque al costo di 10 euro, con prenotazione obbligatoria sul sito Napoli Photo Festival fino al 25 settembre 2026. I primi due vincitori riceveranno 2 libri fotografici e un buono da 100 e 50 euro CANSON, oltre alla pubblicazione sulla rivista fotoit e alla possibilità di accedere alla finale nazionale Portfolio Italia 2026.

Talk e incontri: il programma completo

Presso il Parco San Laise di Bagnoli si terranno una serie di Talk con artisti e fotografi aperti al pubblico:

Il 4 ottobre alle ore 17 KOMEN Campania | presentazione iniziative in corso

10 ottobre a partire dalle ore 11:00:

h.11:00 | LA NAPOLI DI UN MILANESE | Gianni NAVA

| Gianni NAVA h.12:00 | THE WALK | la street photography di Eolo PERFIDO

| la street photography di Eolo PERFIDO h.15:00 | RIEMPIRE L’INQUADRATURA | Francesca CHIACCHIO

| Francesca CHIACCHIO h.16:00 | ND’E’ VICHE STRITTE di Francesco VEROLINO

di Francesco VEROLINO h.17:00 | Progetto ZOOM | a cura di Giuseppe FERRAINA

11 ottobre a partire dalle ore 11:00

h.10:00 | ALCUNI DI NOI | dell’artista-fotografo Raoul IACOMETTI

| dell’artista-fotografo Raoul IACOMETTI h.11:00 | LA FOTOGRAFIA COME LA MIA VITA | Giorgio GALIMBERTI sulla sua “fotografia di strada”

| Giorgio GALIMBERTI sulla sua “fotografia di strada” h.12:00 | PREMIAZIONE Concorso di Fotografia del Festival | a cura della Giuria

| a cura della Giuria h.15:00 | STAMPA FINE ART | a cura di Canson Infinity

| a cura di Canson Infinity h.16:00 | FOTOGRAFIA DI STRADA E MEMORIA CULTURALE | Francesco SORANNO

| Francesco SORANNO h.17:00 | Flegrea PHOTO APS il nostro futuro | presentazione prossimi impegni, progetti e iniziative

Napoli città della fotografia: tutte le mostre

Si terranno, inoltre, una serie di mostre sparse in giro per la città:

MOSTRE | in Parco San Laise

LA FOTOGRAFIA COME LA MIA VITA di Giorgio GALIMBERTI

ALCUNI DI NOI dell’artista-fotografo Raoul IACOMETTI

NOWHERE di Fabio DOMENICALI | vincitore Portfolio Italia 2025

OBSOLESCENZA ORGANICA di Debora DE BARTOLO | vinc. Portfolio Italia 2025/Napoli PHOTO Festival

SAN GENNARO TRA NAPOLI E NEW YORK di Francesca CHIACCHIO

NAPOLI VISTA DA UN MILANESE di Gianni NAVA

THE WALK la street photography di Eolo PERFIDO (Leica Ambassador)

NAPOLI RESISTENZE di Francesco SORANNO | a cura di Silvano BICOCCHI (FIAF)

ND’E’ VICHE STRITTE di Francesco VEROLINO

MILANO-NAPOLI/NAPOLI-MILANO | collettiva di Autori dell’Under Factory

IMMAGINARE OLTRE I CONFINI opere di ragazzi diversamente abili | a cura di Davide CARNEVALE

AUTORE REGIONALE 2025 FIAF SUD | Lorenzo DI CANDIA (Puglia), Marica DI BARTOLO (Sicilia)

CIRCOLI FIAF Campania | AMFI APS (BN) | Avellino Photo (AV) | Emozioni Fotografiche (Cellole CE) | Flegrea PHOTO APS (NA) | LAB 147 (SA) | L’Eco delle Donne (Gragnano NA) | PhotoClub Partenope (Acerra NA) | TEKNES (NA)

MOSTRE | nella città di Napoli | Napoli PHOTO Festival 2026 – Guida Interattiva

DUCH CHILDHOOD di GROSE

di a cura Fabiana PRIVITERA | Puteca Celidonia Via Montesilvano 4/5 | 28set>04ott 2026

DRAGONFLIES TO FILL THREE JARS di Claire POWER

di a cura Fabiana PRIVITERA | The Spark Via degli Acquari | 28set>04ott 2026

CONTRASTI URBANI fenditure di luce di Paolo LISTA

di a cura Daniela SPINA | Il Clubino Via Luca Giordano 73 | 29set>06ott 2026

LE VIE IN POSA di Giorgio MASSIMO

di a cura Gianfranco IRLANDA | Salotto Bellini Via S.Maria di Costantinopoli 76 | 30set>09ott 2026

LUCI E OMBRE di Paolo VITALE

di a cura Gianfranco BRANCACCIO | Symposyum Via Giuseppe Bonito 32 | 01>09ott 2026

SAN GIOVANNI HA IL MARE di Barty COSTANZO

di a cura Maurizio Schächter CONTE | Giglio Rosso Via Bracco 73-75 | 01>15ott 2026

LIFE’S A BEACH omaggio a Martin Parr

a cura di ASSOCIAZIONE SCRIVENDO CON LA LUCE | Circolo ILVA Via Coroglio, 90 | 02>09ott 2026

POP SIRENS di Ana PUGA

di a cura Fabiana PRIVITERA | Mediateca Via Santa Sofia 7 | 05>09ott 2026

MEDITERRANEO FEVER di Ciro SILVESTRE

di a cura Michele LEO | Mediateca Via Santa Sofia 7 | 05>09ott 2026

COME AVETE DISTRUTTO UNA CITTÀ DIVERTENTE di Vincenzo NOLETTO

di a cura Fabiana PRIVITERA | The Napolitaner Via Duomo 290 | 05>11ott 2026

SENZA RETE di Giancarlo LANZILLO

di a cura Valeria GIGLIANO | Chiesa Comp.Disciplina Santa Croce Via Cesare Sersale 9 | 10>18-ott 2026

L’OSPEDALE DELLE BAMBOLE NEL CENTRO ANTICO | allievi corso di fotografia 1° anno Biennio ACCADEMIA BELLE ARTI Napoli | a cura di Fabio DONATO co Curatore Maurizio Schächter CONTE | Ospedale delle Bambole Via San Biagio Dei Librai 39 | 19ott>15gen 2027

| allievi corso di fotografia 1° anno Biennio ACCADEMIA BELLE ARTI Napoli | a cura di Fabio DONATO co Curatore Maurizio Schächter CONTE | Ospedale delle Bambole Via San Biagio Dei Librai 39 | 19ott>15gen 2027 FRAMES di Paola SETARO

di a cura Romilde ARAGIUSTO | Chiesa Comp.Disciplina Santa Croce Via Cesare Sersale 9 | 24ott>01nov 2026

VISITA GUIDATA | IL COLORE DI MIMMO JODICE in Museo del Tesoro di San Gennaro

a cura di Barbara IODICE | su prenotazione festival@flegreaphoto.it

Per maggiori informazioni è possibile chiedere all’indirizzo: festival@flegreaphoto.it



