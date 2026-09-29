Meraviglia a Napoli, arriva Photo Festival: oltre 10 giorni di mostre, concorsi e talk gratis
Set 29, 2026 - Enza Gallo
Napoli Photo Festival - 2025
Dal 2 all’11 ottobre 2026 torna il Napoli Photo Festival, il festival dedicato alla fotografia che darà il via a mostre, workshop, laboratori e attività sparsi nella città di Napoli e a Bagnoli, presso il Parco San Laise ( ex base Nato)
Napoli Photo Festival: il concorso fotografico
Il Napoli Photo Festival torna per la sua terza edizione con tema centrale la fotografia di strada e di città. Il primo fine settimana sarà dedicato a letture portfolio, dove sarà possibile presentare il proprio portfolio con premiazione finale nel circuito Portfolio Italia. Tra i professionisti Fulvio Merlal direttore di Portfolio Italia, il più importante circuito nazionale di letture fotografiche organizzato dalla FIAF (Federazione Italiana Associazione Fotografiche), Massimo Agus, direttore della rivista fotografica Fotoit, Susanna Bertoni vicepresidente della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, e i fotografi Francesca Sciarra, Franco Sortini e Gianfranco Irlanda.
La partecipazione è gratuita per i soci FIAF e aperta a chiunque al costo di 10 euro, con prenotazione obbligatoria sul sito Napoli Photo Festival fino al 25 settembre 2026. I primi due vincitori riceveranno 2 libri fotografici e un buono da 100 e 50 euro CANSON, oltre alla pubblicazione sulla rivista fotoit e alla possibilità di accedere alla finale nazionale Portfolio Italia 2026.
Talk e incontri: il programma completo
Presso il Parco San Laise di Bagnoli si terranno una serie di Talk con artisti e fotografi aperti al pubblico:
- Il 4 ottobre alle ore 17 KOMEN Campania | presentazione iniziative in corso
10 ottobre a partire dalle ore 11:00:
- h.11:00 | LA NAPOLI DI UN MILANESE | Gianni NAVA
- h.12:00 | THE WALK | la street photography di Eolo PERFIDO
- h.15:00 | RIEMPIRE L’INQUADRATURA | Francesca CHIACCHIO
- h.16:00 | ND’E’ VICHE STRITTE di Francesco VEROLINO
- h.17:00 | Progetto ZOOM | a cura di Giuseppe FERRAINA
11 ottobre a partire dalle ore 11:00
- h.10:00 | ALCUNI DI NOI | dell’artista-fotografo Raoul IACOMETTI
- h.11:00 | LA FOTOGRAFIA COME LA MIA VITA | Giorgio GALIMBERTI sulla sua “fotografia di strada”
- h.12:00 | PREMIAZIONE Concorso di Fotografia del Festival | a cura della Giuria
- h.15:00 | STAMPA FINE ART | a cura di Canson Infinity
- h.16:00 | FOTOGRAFIA DI STRADA E MEMORIA CULTURALE | Francesco SORANNO
- h.17:00 | Flegrea PHOTO APS il nostro futuro | presentazione prossimi impegni, progetti e iniziative
Napoli città della fotografia: tutte le mostre
Si terranno, inoltre, una serie di mostre sparse in giro per la città:
MOSTRE | in Parco San Laise
- LA FOTOGRAFIA COME LA MIA VITA di Giorgio GALIMBERTI
ALCUNI DI NOI dell’artista-fotografo Raoul IACOMETTI
NOWHERE di Fabio DOMENICALI | vincitore Portfolio Italia 2025
OBSOLESCENZA ORGANICA di Debora DE BARTOLO | vinc. Portfolio Italia 2025/Napoli PHOTO Festival
SAN GENNARO TRA NAPOLI E NEW YORK di Francesca CHIACCHIO
NAPOLI VISTA DA UN MILANESE di Gianni NAVA
THE WALK la street photography di Eolo PERFIDO (Leica Ambassador)
NAPOLI RESISTENZE di Francesco SORANNO | a cura di Silvano BICOCCHI (FIAF)
ND’E’ VICHE STRITTE di Francesco VEROLINO
MILANO-NAPOLI/NAPOLI-MILANO | collettiva di Autori dell’Under Factory
IMMAGINARE OLTRE I CONFINI opere di ragazzi diversamente abili | a cura di Davide CARNEVALE
AUTORE REGIONALE 2025 FIAF SUD | Lorenzo DI CANDIA (Puglia), Marica DI BARTOLO (Sicilia)
CIRCOLI FIAF Campania | AMFI APS (BN) | Avellino Photo (AV) | Emozioni Fotografiche (Cellole CE) | Flegrea PHOTO APS (NA) | LAB 147 (SA) | L’Eco delle Donne (Gragnano NA) | PhotoClub Partenope (Acerra NA) | TEKNES (NA)
MOSTRE | nella città di Napoli | Napoli PHOTO Festival 2026 – Guida Interattiva
- DUCH CHILDHOOD di GROSE
- a cura Fabiana PRIVITERA | Puteca Celidonia Via Montesilvano 4/5 | 28set>04ott 2026
- DRAGONFLIES TO FILL THREE JARS di Claire POWER
- a cura Fabiana PRIVITERA | The Spark Via degli Acquari | 28set>04ott 2026
- CONTRASTI URBANI fenditure di luce di Paolo LISTA
- a cura Daniela SPINA | Il Clubino Via Luca Giordano 73 | 29set>06ott 2026
- LE VIE IN POSA di Giorgio MASSIMO
- a cura Gianfranco IRLANDA | Salotto Bellini Via S.Maria di Costantinopoli 76 | 30set>09ott 2026
- LUCI E OMBRE di Paolo VITALE
- a cura Gianfranco BRANCACCIO | Symposyum Via Giuseppe Bonito 32 | 01>09ott 2026
- SAN GIOVANNI HA IL MARE di Barty COSTANZO
- a cura Maurizio Schächter CONTE | Giglio Rosso Via Bracco 73-75 | 01>15ott 2026
- LIFE’S A BEACH omaggio a Martin Parr
- a cura di ASSOCIAZIONE SCRIVENDO CON LA LUCE | Circolo ILVA Via Coroglio, 90 | 02>09ott 2026
- POP SIRENS di Ana PUGA
- a cura Fabiana PRIVITERA | Mediateca Via Santa Sofia 7 | 05>09ott 2026
- MEDITERRANEO FEVER di Ciro SILVESTRE
- a cura Michele LEO | Mediateca Via Santa Sofia 7 | 05>09ott 2026
- COME AVETE DISTRUTTO UNA CITTÀ DIVERTENTE di Vincenzo NOLETTO
- a cura Fabiana PRIVITERA | The Napolitaner Via Duomo 290 | 05>11ott 2026
- SENZA RETE di Giancarlo LANZILLO
- a cura Valeria GIGLIANO | Chiesa Comp.Disciplina Santa Croce Via Cesare Sersale 9 | 10>18-ott 2026
- L’OSPEDALE DELLE BAMBOLE NEL CENTRO ANTICO | allievi corso di fotografia 1° anno Biennio ACCADEMIA BELLE ARTI Napoli | a cura di Fabio DONATO co Curatore Maurizio Schächter CONTE | Ospedale delle Bambole Via San Biagio Dei Librai 39 | 19ott>15gen 2027
- FRAMES di Paola SETARO
- a cura Romilde ARAGIUSTO | Chiesa Comp.Disciplina Santa Croce Via Cesare Sersale 9 | 24ott>01nov 2026
- VISITA GUIDATA | IL COLORE DI MIMMO JODICE in Museo del Tesoro di San Gennaro
a cura di Barbara IODICE | su prenotazione festival@flegreaphoto.it
Per maggiori informazioni è possibile chiedere all’indirizzo: festival@flegreaphoto.it