Job Day a Torre del Greco, l’incontro per trovare lavoro: è aperto a tutti, come prenotare

Giovedì 15 ottobre a Torre del Greco prende il via il Job Day, l’incontro dedicato ai giovani in cerca di lavoro che si terrà, dalle ore 10:00, presso l’auditorium della Santissima Trinità in via Circumvallazione.

Job Day a Torre del Greco: l’incontro per chi cerca lavoro

L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessora alle politiche giovanili Anna Fiore e in collaborazione con Gi Group, tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza human resources a livello globale.

L’opportunità è rivolta ai giovani che intendono entrare in contatto con il mondo del lavoro, attraverso programmi di informazione ed orientamento. L’iniziativa è gratuita e aperta alla cittadinanza, con prenotazione da effettuare all’indirizzo mail napoli.lauria@gigroup.com (occorre scrivere nell’oggetto Job Day).

La giornata sarà interamente dedicata alla promozione della cultura del lavoro e alla diffusione dei profili lavorativi richiesti dal mercato. Per gli interessati è previsto un supporto professionale, la diffusione delle possibili opportunità lavorative e dei profili ricercati dalle aziende, nonché un orientamento professionale con reclutatori qualificati ed esperti, che in quella occasione forniranno ai partecipanti suggerimenti pratici su come candidarsi alle posizioni lavorative aperte.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessora Anna Fiore – rientra tra gli obiettivi che l’amministrazione si è posta per promuovere percorsi di orientamento al lavoro per i giovani, valorizzando incontri con esperti del settore. Tra le principali difficoltà che si incontrano, vi è di certo l’incrocio tra domanda ed offerta. Con questa iniziativa, proviamo dunque a fare da ponte e favorire tale incontro. Job Day è un evento pubblico, pensato per fare incontrare direttamente chi cerca e chi lo offre lavoro. Verranno presentate le posizioni aperte. I partecipanti potrà quindi presentarsi ai reclutatori e sostenere brevi colloqui conoscitivi. Ma spazio sarà anche dedicato all’orientamento, dove verranno forniti consigli pratici su come si scrive ad esempio un curriculum vitae e su come possono essere valorizzate le proprie esperienze”.