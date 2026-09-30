Apre il Villaggio delle specialità a Napoli, tra mozzarella e arancini: l’ingresso è gratis

Dall’1 al 4 ottobre in Piazza degli Artisti, al Vomero, apre il villaggio del gusto in occasione dei 30 anni di Certoconsumo. Una vera e propria passeggiata gastronomica, nel celebre piazzale partenopeo, ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Apre il Villaggio del Gusto di Certoconsumo al Vomero: ingresso gratis

Quattro giorni tra prodotti tipici, degustazioni, laboratori e masterclass di olio e formaggi, per celebrare un compleanno importante nel “salotto” di Napoli. L’associazione Certoconsumo, per festeggiare il suo trentesimo compleanno, darà il via al grande evento che trasformerà il centro vomerese in una vera e propria cittadella del gusto.

Cittadini, visitatori e turisti potranno toccare con mano i prodotti di eccellenza del territorio, scoprire le loro caratteristiche principali attraverso i workshop con esperti e giornalisti e assaggiarli nelle ricette degli show cooking, oltre ad acquistarli sui banchi degli stand che faranno da corollario all’evento.

“L’evento Villaggio Certoconsumo vuole mettere in risalto la qualità e la sicurezza alimentare per la tutela della salute dei consumatori. La qualità e la sicurezza alimentare sono due pilastri fondamentali e interconnessi che garantiscono che il cibo sia sicuro per la salute e risponda a standard elevati di valore nutrizionale e sensoriale” – ha dichiarato il presidente nazionale di Certoconsumo, l’avvocato Vincenzo Vitiello.

“Certoconsumo informerà i consumatori sulla sicurezza alimentare che riguarda l’assenza di rischi e contaminazioni (chimiche, fisiche o biologiche) che possono nuocere alla salute umana e sulla qualità alimentare che riguarda le caratteristiche organolettiche (sapore, odore), il valore nutrizionale, la provenienza territoriale e la sostenibilità del prodotto. La nostra missione è cibo di qualità per la salute dei consumatori”.

Tante le specialità offerte ai partecipanti nel corso della manifestazione. Al Villaggio Certoconsumo non mancheranno arrosticini, salumi e formaggi come il caciocavallo irpino, pane e focacce, sottoli, olive e taralli, norcini, mozzarella di bufala campana, taralli, vini selezionati, liquori tipici, pasticceria siciliana e arancini.

Si parte alle 17:00 di giovedì 1 ottobre con l’inaugurazione ufficiale in presenza del Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino e la responsabile di Certoconsumo Cittadinanza Attiva Umanitaria Silvana Cicillini. Alle 18:00 si terrà la Masterclass con Maria Luisa Ambrosini, Capo panel della Camera di Commercio di Napoli che guiderà gli ospiti verso la conoscenza di selezionatissimi oli del territorio. A seguire lo chef Antonio Sorrentino celebrerà la papaccella napoletana alla presenza di Franco Manna, fondatore di Rossopomodoro.

Venerdì 2 ottobre spazio alla Master Class di Francesco Savoia con i prodotti caseari d’eccellenza realizzati con la Pezzata Rossa. A seguire il Pomodoro San Marzano Dop interpretato dallo chef Faniele Geraneo alla presenza di Davide Modugno. Sabato 3 ottobre alle 18 ci sarà il forum su cibo sano, sicurezza alimentare curato dalla professoressa Simona Piccolella dell’Università Vanvitelli. A seguire la cucina fra scienza, tradizione e territorio con la professoressa Severina Pacifico sempre della Vanvitelli. Infine il Datterino Giallo di Battipaglia interpretato in cucina dallo chef Severino Cicatiello.

“Domenica il gran finale, chiuderemo l’evento in tarda mattinata. A mezzogiorno ospiteremo l’assessore alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato per tirare le somme di quanto abbiamo portato a conoscenza diretta dei cittadini nel corso di questi quattro giorni. A seguire poi il gran finale con il presidente dell’Associazione Regionale dei Cuochi Italiani Arturo Fusco che delizierà il palato dei presenti sposando la pasta di Gragnano Igp con il pomodorino Cannellino Flegreo” – ha concluso il presidente dell’Associazione Certoconsumo l’avvocato Vincenzo Vitiello.