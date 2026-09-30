La magia del Natale arriva in anticipo a Napoli: quando inizia la Fiera di San Gregorio Armeno

Conclusa l’estate, cresce l’attesa per il Natale a Napoli, con la magia del periodo che quest’anno dovrebbe prendere il via in anticipo: la Fiera di San Gregorio Armeno, l’evento che ogni anno richiama in città migliaia di turisti, sarà anticipata al primo novembre 2026.

Natale 2026 a Napoli: si anticipa la Fiera di San Gregorio Armeno

Napoli si prepara a vivere una nuova e importante edizione della tradizionale Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, l’evento legato alla grande tradizione artigianale presepiale napoletana e ormai conosciuta in tutto il mondo, nonché simbolo ufficiale dell’avvio dei festeggiamenti in città.

L’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno ha presentato al Comune di Napoli la richiesta per l’organizzazione della manifestazione, proponendo una importante novità: l’anticipo dell’inizio della Fiera al primo novembre 2026.

La proposta è stata accolta con favore e interesse dalle istituzioni napoletane, in considerazione anche del crescente afflusso di visitatori italiani e stranieri che scelgono Napoli per trascorrere le vacanze invernali e, in particolare, le festività di Natale e Capodanno.

“La Fiera di San Gregorio Armeno è ormai una meta fissa per migliaia di persone durante il periodo natalizio ed è un patrimonio della nostra tradizione artigianale che tutto il mondo ci riconosce. Quest’anno abbiamo proposto di anticipare l’inizio della manifestazione al primo novembre, così da dare la possibilità ai visitatori di vivere ancora più a lungo l’atmosfera del Natale napoletano. Siamo soddisfatti dell’attenzione e della disponibilità dimostrate dalle istituzioni” – ha dichiarato Samuele Marigliano, presidente dell’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno.

Ricevuta l’approvazione, nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato dall’assessora Teresa Armato, per definire tutti i dettagli organizzativi e programmare l’avvio della manifestazione che animerà il Natale partenopeo.

“Stiamo lavorando per preparare un’edizione ricca di novità – ha spiegato l’architetto Gabriele Casillo –. Ci saranno tantissime sorprese per il pubblico e per i visitatori che arriveranno a San Gregorio Armeno. L’inaugurazione sarà un momento speciale, con una grande festa alla presenza di ospiti istituzionali e del mondo dello spettacolo e con il consueto e atteso taglio del nastro”.

La Fiera di Natale di San Gregorio Armeno si prepara dunque a tornare protagonista della stagione natalizia napoletana, valorizzando l’arte presepiale, la tradizione degli artigiani e l’identità culturale di una delle strade più conosciute e visitate di Napoli. L’appuntamento è fissato, in attesa della definizione degli ultimi dettagli organizzativi, per il primo novembre 2026.