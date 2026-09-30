Malore in casa al nono mese di gravidanza: è morta a 32 anni insieme al suo bambino

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una donna è morta al nono mese di gravidanza, insieme al bambino che portava in grembo.

Mercogliano, morta a 32 anni al nono mese di gravidanza

Stando ad una prima ricostruzione, resa nota da Il Mattino, la giovane sarebbe stata colta da un malore improvviso, mentre si trovava in casa. Sarebbe stato il suo compagno ad allertare i soccorsi quando la donna, di professione infermiera, avrebbe iniziato a sentirsi male.

La situazione sarebbe precipitata nel giro di pochi istanti e all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 32enne. A perdere la vita, insieme alla futura mamma, è stato anche il neonato che portava in grembo e che proprio il prossimo 4 ottobre sarebbe dovuto nascere.

Un momento che la coppia stava vivendo con gioia, trasformato nella più grande delle tragedie. La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Avellino per gli accertamenti del caso che dovranno individuare la causa esatta del decesso. Sgomento e dolore anche a Forino, paese originario della donna.