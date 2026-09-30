Successo per Voci d’Autunno Jazz Festival a Torre del Greco: oltre 8 mila presenze

Grande successo per la quarta edizione di Voci d’autunno Jazz Festival, la kermesse canora che per tutto il mese di settembre ha accolto appassionati e cultori della musica con otto appuntamenti a ingresso gratis promossi dall’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, sul palco montato nell’area esterna degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Voci d’autunno Jazz Festival, successo a Torre del Greco

La manifestazione ha registrato più di ottomila presenze, posti a sedere quasi sempre andati esauriti e grande soddisfazione da parte degli spettatori per la qualità delle performance musicali proposte. Il cartellone, pensato dall’ufficio cultura del Comune, con la direzioen artistica affidata a Gennaro Russo, ha proposto un programma ricco e adatto a sollecitare l’attenzione di diverse fasce d’età.

Si è partiti il primo venerdì del mese con Raphael Gualazzi, noto al grande pubblico per la vittoria nella sezione Giovani al Festival di Sanremo del 2011, che in via Calastro si è esibito con il suo complesso. Il giorno seguente è stata la volta di Chanda Rule & Sweet Emma Band. Venerdì 11 è andato in scena “L’imbroglio sul lenzuolo” di Daniele Sepe, con ospite Flavio Boltro.

Sabato 12 settembre un autentico pienone è stato registrato da Sergio Cammariere, altro talento reso famoso dalla partecipazione al festival della canzone italiana, dove tra l’altro nel 2003 ottenne il premio della critica e quello per la migliore composizione musicale con “Tutto quello che un uomo”. A Torre del Greco Cammariere si è esibito con la sua band. La settimana successiva sono saliti sul palco degli ex Marzoli Ray Gelato & The Giants e Vincent Peirani Living Being IV con “Time reflections”. A chiudere la manifestazione, venerdì 25 e sabato 26, sono stati Karima (anch’essa protagonista al festival nel 2009 nelle sezione Nuove proposte) e Athena Wilson, quest’ultima accompagnata dai Luca Giordano Band.

“Sulla scorta del successo registrato dalla rassegna è giusto pensare che Voci d’autunno possa avere un valido seguito anche l’anno prossimo. Il Jazz Festival si è inserito appieno nel solco dell’ampia proposta culturale pensata dalla nostra amministrazione con l’obiettivo di accrescere l’indiscussa vocazione turistica del territorio. Ora, sulla scorta delle linee di indirizzo già impartite, contiamo di proporre altri eventi che riguarderanno varie parti della città e che culmineranno con le manifestazioni del periodo natalizio, iniziative che già l’anno scorso ci hanno portato positivi riscontri, facendo registrare un importante numero di presenze in città” – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella.