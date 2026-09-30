Spettacolo dell’alba alla Certosa di San Martino: tra natura, musica e panorama mozzafiato

Sabato 3 ottobre 2026 la Certosa di San Martino, a Napoli, aprirà al pubblico all’alba, riservando ai visitatori uno spettacolo della natura accompagnato dalla musica del Quartetto di Napoli.

Napoli, lo spettacolo dell’alba alla Certosa di San Martino

Uno dei percorsi più esclusivi e panoramici dei Musei Nazionali del Vomero torna fruibile e riapre al pubblico, in via eccezionale, un tratto del suggestivo percorso della passeggiata dei monaci. Una vera e propria esperienza immersiva tra le meraviglie del sito partenopeo che consentirà ai partecipanti non solo di osservare l’alba ma anche di ascoltare dall’alto il risveglio della città, godere di un percorso nel verde mozzafiato, fondendosi con i ritmi della luce solare, guidati dalla musica.

L’evento, della durata di un’ora e mezza circa, avrà inizio a partire dalle 6:00 con lo spettacolo del Quartetto di Napoli. Il gruppo musicale accompagnerà gli ospiti tra brani dal vivo di un repertorio raffinato, spaziando dal folklore andino di Luis Gianneo alla rara tradizione cameristica italiana di Giuseppe Martucci.

La passeggiata tra i terrazzamenti si concluderà nei pressi della splendida Coffee House settecentesca dove, a partire dalle 7:00, una seconda performance scandirà il gran finale all’alba, ammirando il sorgere del sole da dietro il Vesuvio, fino alle ore 7:30. Un momento magico incorniciato dalle note del celebre quartetto “Americano” di Antonín Dvořák, un affascinante dialogo tra il tardo romanticismo, l’identità nazionale e le suggestioni d’oltreoceano.

La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 80 visitatori con il biglietto speciale “Passeggiata dei Monaci all’alba”, al costo di 15 euro, acquistabile online sul sito dei musei italiani entro le ore 6:30 del 3 ottobre oppure presso la biglietteria il giorno precedente. Si consiglia un abbigliamento idoneo alle fresche temperature mattutine della collina del Vomero a inizio ottobre e si raccomanda l’uso di calzature comode.