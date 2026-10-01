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ULTIM’ORA. Vittorio Sgarbi ricoverato: è in terapia intensiva in gravi condizioni

Ott 01, 2026 - Veronica Ronza

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione

Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi: il celebre critico d’arte e volto noto della tv, sarebbe ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in gravi condizioni.

Vittorio Sgarbi ricoverato: è grave

Al momento non sono stati resi noti i motivi del ricovero ma pare che la situazione sia abbastanza complicata. A confermarlo, come rende noto l’Ansa, sarebbe stato lo stesso nosocomio romano. Sgarbi, 74 anni, sarebbe stato trasferito nel reparto di terapia intensiva.

Dal 2023 il critico d’arte avrebbe affrontato una serie di problemi di salute che lo avrebbero portato anche a sospendere la partecipazione ai salotti televisivi. Nella primavera del 2025 aveva affrontato un lungo ricovero legato ad una profonda sindrome depressiva, rimanendo per oltre un mese proprio al Gemelli di Roma.

Travolto anche dall’onda mediatica che ha cavalcato le contrapposizioni intercorse tra la compagna e la figlia, Sgarbi sarebbe riapparso in pubblico lo scorso febbraio, alla Certosa di Ferrara, mostrandosi visibilmente debilitato fisicamente.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre