Inizia l’Ottobrata, ancora sole e caldo poi cambia tutto: quando arriva il fresco

Prende il via la cosiddetta Ottobrata, con un clima quasi primaverile e soleggiato destinato a dominare la scena climatica ancora per qualche giorno: stando alle previsioni meteo, soltanto verso la metà della prossima settimana sarà possibile andare incontro a temperature più fresche.

Meteo, ancora caldo con l’Ottobrata: quando arriva il fresco

Ad ottobre ormai iniziato, l’Italia intera conserva caratteristiche decisamente lontane da quelle tipiche della stagione autunnale. In questi ultimi giorni, infatti, l’alta pressione continua a dominare la scena nel Mediterraneo, portando le temperature verso valori decisamente superiori alle medie climatiche del periodo.

Una situazione che, stando alle stime de Il Meteo, dovrebbe caratterizzare l’imminente weekend, finendo per estendersi anche alla prima parte della prossima settimana. L’anticiclone, dunque, continuerà a garantire una prevalenza di condizioni stabili e un quadro termico mite, mentre le masse d’aria più fresca e le perturbazioni atlantiche resteranno ancora ai margini.

Un primo cambio di rotta si avvertirà soltanto tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre quando, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, una progressiva diminuzione della pressione favorirà l’ingresso di correnti più fresche e umide di origine oceanica.

Inizialmente saranno le regioni settentrionali e centrali ad essere colpite dalla prime piogge, registrando un repentino calo termico. Si tratterà di un primo significativo cambiamento ma ancora ben lontano dal vero freddo autunnale. I valori termici potrebbero scendere anche di 3-4 gradi rispetto alle temperature attuali, riportando il quadro termico verso condizioni più consone al periodo.

Per la prima ondata di freddo autunnale bisognerà attendere probabilmente la seconda decade del mese. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.