La Francia loda Bacoli: le spiagge napoletane sul prestigioso settimanale Le Point

La Francia guarda con ammirazione all’intervento dell’amministrazione comunale di Bacoli legato alle spiagge libere, sempre più estese ed accessibili alla cittadinanza e non solo: il prestigioso settimanale Le Point ha dedicato un articolo al modello partenopeo visto come esempio da seguire in tutta Europa.

La Francia loda Bacoli: il modello “spiagge libere” su Le Point

Un ulteriore riconoscimento per la celebre località dei Campi Flegrei che finisce sulle pagine di uno dei più prestigiosi settimanali francesi ed europei. Ad annunciarlo, attraverso i social, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Siamo arrivati in Francia! La battaglia di Bacoli per le spiagge libere è su Le Point. È tra i tre più importanti settimanali francesi. Ed ha un seguito enorme. La famosa rivista transalpina, che ringrazio per l’intervista, racconta il nuovo regolamento demaniale di Bacoli e il nostro nuovo PAD come modello virtuoso italiano a cui l’Europa guarda con grande attenzione” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

“Così come ha fatto scalpore l’attacco di taluni prenditori del mare che hanno definito i bagnanti su spiagge libere come ‘pezzenti’. E così Le Point ha evidenziato come l’amministrazione di Bacoli si è posta subito a difesa dei più deboli. E dei diritti della popolazione. A difesa delle spiagge libere. Obiettivo: 80% di spiagge libere. Per tutti”.

“Un atto di civiltà, quello delle spiagge libere, che se qui è una conquista da ottenere con ogni energia, in tante nazioni europee è assoluta normalità. Vogliamo che anche qui diventi così. È una promessa. Insieme, ci riusciremo. Un passo alla volta”.