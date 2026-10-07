Dolore a Napoli, a 53 anni è morto Don Angelo Esposito: ha dedicato la sua vita ai poveri

Dolore a Napoli per la scomparsa di Don Angelo Esposito, il padre missionario morto oggi, all’età di 53 anni, a causa di un brutto male.

Lutto a Napoli, è morto Don Angelo Esposito: aveva 53 anni

Originario di San Sebastiano al Vesuvio, aveva lasciato il suo paese circa 25 anni fa, per aiutare i bisognosi in Guatemala, in particolare i bambini. Si era trasferito a Tacanà ma riusciva comunque a tenersi in contatto, attraverso i social, con i suoi concittadini e fedeli di tutta Italia.

Proprio tramite social aveva parlato della sua malattia ed oggi è giunta la tragica notizia della sua morte. Nel corso degli anni trascorsi in Guatemala aveva aiutato tantissime famiglie, fondando anche un associazione dedicata: la Hermana Tierra. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria della ditta De Falco in via Don Minzoni, a Cercola, mentre i funerali si terranno venerdì 9 ottobre, alle ore 11:00, al Palazzetto Palawojtyla in viale Cortiello, a San Sebastiano al Vesuvio.

“In questo momento di dolore, Don Mimmo e tutta la comunità si stringono con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno avuto la grazia di conoscerlo, amarlo e accompagnarlo nel cammino della sua vita. Eleviamo insieme la nostra preghiera al Signore perché accolga Don Angelo nella Sua Luce e conceda conforto, consolazione e forza alla sua famiglia” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine ai Catini.

“Riposa nella pace del Signore, Don Angelo. La tua vita, la tua testimonianza e il bene seminato rimangano nel cuore di tutti coloro che ti hanno conosciuto e amato“.