Torre in Fiaba, la domenica di Villa Macrina incanta grandi e piccoli: si replica l’11 ed il 18 ottobre

Villa Macrina si è trasformata in un piccolo mondo incantato e ha accolto una grande partecipazione di pubblico per la prima giornata di Torre in Fiaba, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie che ha preso il via oggi a Torre del Greco.

Una mattinata all’insegna di musica, teatro, racconti e creatività, con tanti bambini accompagnati dai genitori a vivere gli spazi di Villa Macrina attraverso un percorso fatto di esperienze artistiche e laboratori.

Tra maschere, musica e racconti, la magica domenica di Villa Macrina

Il tema scelto per l’appuntamento inaugurale è stato “Di maschere e racconti”, filo conduttore di una mattinata che ha proposto attività pensate per avvicinare i più piccoli a linguaggi artistici differenti.

Grande partecipazione per i tre laboratori curati da La Fabbrica del Divertimento, dedicati rispettivamente all’arte, alla musica e alla lettura.

Da Mezza faccia – Il silent book una storia di linee e forme, laboratorio artistico con Carmela Caldara e Saverio Francesco Galdo, a Il gigante sputafuoco e la dolce sirena – Viaggio di suoni, danze, miti e leggende, concerto interattivo nato da un’idea di Paolo Del Giudice.

Spazio anche alle letture sonore interattive di Giù la maschera! Tanto so chi sei, con la partecipazione de ‘A Sunagliera.

Un percorso nel quale il pubblico dei più piccoli non è stato soltanto spettatore, ma protagonista diretto delle attività.

A chiudere la mattinata è stato poi lo spettacolo Uno, roie, roie e ‘mmiezo, tre… pulicine – Un teatro di guarattelle a dimensione umana, proposto da Il Teatro del Baule, con la regia di Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli.

Villa Macrina, una domenica diversa per le famiglie

Il successo della prima giornata conferma la capacità della rassegna di utilizzare la cultura e l’arte come strumenti di incontro, trasformando per qualche ora Villa Macrina in uno spazio dedicato alla fantasia e alla condivisione.

Non soltanto spettacoli, dunque, ma un’esperienza pensata per coinvolgere insieme bambini e genitori.

Ed è proprio questo uno degli elementi distintivi di Torre in Fiaba: le fasce d’età indicate per le diverse attività sono soltanto orientative, perché, come sottolineano i promotori, “Le fiabe, l’arte, la musica e il teatro non hanno età”.

La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’Ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco, nell’ambito del progetto “Le stagioni della Campania dal mare al Vesuvio”, che vede Torre del Greco capofila insieme a Ercolano e Trecase.

Il viaggio continua l’11 e il 18 ottobre

Dopo il positivo debutto di domenica 4 ottobre, Torre in Fiaba tornerà a Villa Macrina nelle prossime due domeniche, 11 e 18 ottobre, con nuovi appuntamenti dedicati alle famiglie.

Tutte le iniziative sono gratuite ma per consentire il corretto svolgimento delle attività si consiglia di arrivare puntuali: “Affinché tutti possano godere al meglio dei laboratori, il numero di partecipanti è limitato a 25 bambini. Questo consente anche di svolgere il tutto nella massima sicurezza”, spiegano i responsabili dell’iniziativa.

Per ciascuna giornata sono previsti tre laboratori ed uno spettacolo finale con una capienza di circa 200 persone. Chiaramente, anche chi non partecipa ai laboratori può godere dello scenario da favola di Villa Macrina, un’area verde con giostrine ideale per una domenica mattina speciale.

Per agevolare la partecipazione è inoltre disponibile gratuitamente, nelle tre domeniche della rassegna, l’area parcheggio dell’Istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII.

Dopo la prima giornata, Villa Macrina ha già trovato la sua formula: una domenica in cui lasciare fuori la quotidianità e permettere a bambini e adulti di tornare, almeno per qualche ora, dentro una fiaba.