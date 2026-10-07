A Napoli apre il Villaggio delle Zucche: un mondo incantato tra natura, labirinti e magia

Dal 2 ottobre al 2 novembre 2026, la Mostra d’Oltremare di Napoli tornerà a trasformarsi in un enorme villaggio delle zucche dando il via alla sesta edizione di Giochi di Zucca, l’evento dedicato alla stagione autunnale e alla festa di Halloween.

Il Villaggio delle Zucche alla Mostra d’Oltremare di Napoli

L’evento si svolgerà presso il Laghetto Fasilides della Mostra, con ingresso da Viale Kennedy. All’interno del meraviglioso parco, i bambini potranno munirsi di carrellino per recuperare la propria zucca da intagliare, decorare e portare a casa al termine dell’esperienza.

Oltre alle attività di pittura e intaglio della zucca si susseguiranno tante altre iniziative: tra queste il Laboratorio Biscotti per decorare il proprio dolcetto, il Laboratorio Magico di Pozioni per creare una coloratissima miscela stregata, il Laboratorio di Giardinaggio per piantare e annaffiare le piantine da portare a casa.

Quest’anno entra nel vivo anche Dolcetto o Scherzetto?, l’iniziativa che consentirà ai partecipanti di addentrarsi in un vero e proprio labirinto stregato, bussando alle casette e intrattenendo insoliti incontri. Non mancheranno Truccabimbi, per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, la Zona Selfie dove poter scattare foto e portare con sé un ricordo speciale della giornata e l’area food per degustare specialità a base di zucca e non solo.

I biglietti sono disponibili online, sulla piattaforma TicketOne, con prezzi a partire da 17 euro. Il villaggio osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 21:00 con orario continuato.