Napoli scende in strada contro la camorra: arriva la Marcia della Legalità a Scampia

Domani, giovedì 8 ottobre, a Scampia prenderà il via l’evento “Napoli Città Anticamorra”, la marcia della legalità promossa dalla Presidenza del Consiglio Communale dell’Assessorato alla Legalità del Comune di Napoli.

Napoli Città Anticamorra: la marcia della legalità a Scampia

La manifestazione prenderà il via alle ore 10:00, proseguendo fino alle 13:00. Si tratta di una marcia aperta alla partecipazione di scuole di ogni ordine e grado, università, enti del terzo settore, organizzazioni sindacali, realtà del volontariato, del mondo dello sport, della cultura, associazioni e cittadini.

La mobilitazione partirà da Largo della Cittadinanza Attiva a Scampia e, dopo un passaggio alle vele, si concluderà in Piazza Giovanni Paolo II. Qui si terrà un momento di riflessione condivisa con i rappresentanti delle istituzioni, accompagnato dall’esibizione musicale del gruppo A67.

All’evento, tra gli altri, saranno presenti: l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, il consigliere comunale Catello Maresca e il presidente dell’ottava Municipalità Nicola Nardella. Ci sarà anche l’intervento, tramite un video messaggio, della presidente del Consiglio Comunale Enza Amato.

Il 13 ottobre sarà, invece, la cittadinanza di Torre del Greco a scendere in strada per sostenere i valori della solidarietà e della pace, abbracciando un tema più ampio, invocando la fine di guerre e ostilità tra persone e popoli.