Colpito da un fulmine sull’Etna, morto in ospedale. Era in un versante vietato del vulcano

È morto all’ospedale Cannizzaro di Catania l’escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull’Etna. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe inoltrato in una zona vietata del vulcano quando si è scatenato un violento temporale, venendo colpito dal fulmine mentre si trovava in quota.

I soccorsi sono scattati intorno alle 20, quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto già in gravi condizioni. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, l’escursionista è arrivato in struttura già privo di vita.

Un morto anche in Alto Adige, cercato per ore

Un’altra vittima dei fulmini in montagna si registra in Alto Adige, dove le squadre del Soccorso Alpino hanno condotto ricerche e operazioni notturne sul Piz Starlex (3.075 metri), sopra Taufers, in Val Monastero. Un residente della zona era stato segnalato come disperso fin da domenica: l’ultimo contatto telefonico dalla cima risaliva alle 13, e non avendo fatto rientro poco dopo le 22 è stata avviata la ricerca tramite la centrale regionale di soccorso.

Alle 23:44 le squadre, con l’ausilio di un drone, hanno individuato l’uomo senza vita nei pressi del sentiero numero 4, a circa 2.600 metri di quota, in un tratto di terreno particolarmente impervio. Secondo l’ipotesi al vaglio dei soccorritori, l’uomo sarebbe stato colpito da un fulmine durante la fase di discesa dalla vetta.

Un’operazione di soccorso imponente

Al recupero del corpo, poi trasportato a valle, hanno preso parte circa 40 soccorritori, coordinati tra il Soccorso Alpino Cnsas di Tubre, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro, i vigili del fuoco volontari di Tubre e il servizio di Soccorso Alpino di Prato, intervenuto anche con il drone del distretto per individuare la posizione esatta del disperso nel terreno impervio della zona.