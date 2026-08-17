Orrore nel Napoletano, litiga con la sorella in casa e accoltella il papà: cosa è successo

Attimi di terrore a Camposano dove un ragazzo di 21 anni avrebbe accoltellato il papà che stava tentando di sedare una lite sfociata tra i suoi due figli.

Camposano, papà accoltellato dal figlio: cosa è successo

Il 21enne avrebbe tentato di accoltellare la sorella. Di qui l’intervento del papà che avrebbe tentato di evitare che l’ennesima lite degenerasse, opponendosi alla lama puntata dal figlio contro la figlia e finendo per rimanere gravemente ferito alla gamba sinistra.

La centrale operativa sarebbe stata allertata da una donna che, tra pianti, urla e altre voci in sottofondo maschili e femminili, avrebbe detto: “Correte, correte, è armato”. Si sarebbe poi interrotta la linea, spingendo i carabinieri ad intervenire immediatamente all’indirizzo richiesto.

Due le pattuglie che sarebbero arrivate sul posto quasi contemporaneamente, provenienti dalla stazione di Cicciano e dalla sezione radiomobile di Nola. I militari si sarebbero avvicinati all’uomo sanguinante, ferito alla gamba, che avrebbe raccontato: “Non è successo niente, brigadiè. Sono inciampato sulla ringhiera e mi sono tagliato.”

Una versione che, tuttavia, non avrebbe convinto i carabinieri. Raccogliendo le voci dei presenti e di chi aveva assistito alla scena, avrebbero poi provveduto ad arrestare il 21enne che pochi istanti prima avrebbe colpito il padre con un coltello da cucina.

Ad accendere la miccia sarebbe stata una lite tra fratello e sorella, mediata tragicamente dal padre.

Il 21enne è ora in carcere, risponderà di maltrattamenti e lesioni aggravate. La vittima se la caverà con 7 giorni di prognosi.