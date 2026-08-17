Torna il Non Compleanno: la grande serata benefica sul mare per la lotta contro i tumori

Il 10 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, torna il Non Compleanno, la quinta edizione dell’evento benefico nato per sostenere in modo concreto la lotta contro i tumori che si terrà ancora una volta nella suggestiva cornice del Nabilah, a Bacoli.

Non Compleanno al Nabilah: l’evento per la lotta ai tumori

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la solidarietà e la ricerca scientifica ideato nel 2021 dal dottor Lorenzo Crea e da un affiatato gruppo di “compagni di avventura”. Una serata benefica che ad oggi si attesta tra le più attese del panorama campano.

L’obiettivo principale è la raccolta fondi a favore del Professor Paolo Antonio Ascierto, affermato oncologo dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli e della Fondazione Melanoma ETS, eccellenze assolute nella ricerca e nella cura oncologica.

La forza del “Non Compleanno” risiede nell’unione e nella partecipazione corale. L’invito è rivolto ad aziende e gruppi societari che desiderano sostenere la causa con il proprio contributo aziendale, agli artisti e personaggi dello spettacolo pronti ad assicurare la propria presenza per accendere i riflettori sulla ricerca, e soprattutto a tutti i cittadini e professionisti pronti a far sentire la propria voce e a condividere un momento di profonda solidarietà.

“La nostra missione per questa edizione è chiara e ambiziosa: riempire ogni singolo centimetro quadrato della struttura ospitante per trasformare la festa in un grandioso gesto d’amore e sostegno alla ricerca scientifica” – ha dichiarato Lorenzo Crea.

La quota minima di donazione a persona è di 20 euro da versare all’ingresso o tramite bonifico. Per prenotarsi è possibile inviare una email a noncompleanno@gmail.com, scrivere un messaggio al numero Whatsapp 379.397.3246 oppure tramite la piattaforma Etes.